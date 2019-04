Rockowe legendy wyruszą na podbój festiwali

Lato 2019 roku będzie bardzo pracowite dla niemieckiej legendy rocka! Grupa Scorpions już 14 czerwca wyruszy na podbój festiwali! Pierwszy przystanek na trasie to słoneczna Malaga, gdzie zaprezentują się na scenie Rock the Coast Festival jako headliner imprezy w towarzystwie zasłużonych metalowych kapel takich jak: Opeth, Europe, Ufo czy U.D.O! Nie będzie to jednak ich jedyny koncert na półwyspie Iberyjskim. Grupa pod przywództwem Rudolfa Schenkera zagra na jednej z największych scen europejskich! Download Festival zaprosił ich w roli gwiazdy wieczoru, gdzie zagrają między innymi u boku zespołu Slipknot. Zwieńczeniem i koroną trasy festiwalowej będzie występ w Rock in Rio, gdzie na gości czeka potężna dawka heavy metalowego grania! Iron Maiden, Scorpions, Megadeth, Sepultura na jednej scenie! Takiego składu nikt nie może przegapić!

– Wystarczy spojrzeć na cały line-up imprezy, by zobaczyć w jakim towarzystwie znalazła się grupa z Hanoveru! Drake, Carbi B, Foo Fighters, Weezer, Bon Jovi, Dave Matthews Band, Red Hot Chili Pappers, Panic! At The Disco, Imagine Dragons czy The Black Eyed Peas – tych nazw nikomu nie trzeba przybliżać. Zespół Scorpions znalazł się w tym gronie jako co-headliner całego festiwalu. To kolejne potwierdzenie, że pozycja niemieckiej legendy jest nadal jest niezagrożona – zauważa Janusz Stefański z agencji Prestige MJM.

Na chwilę obecną zespół Scorpions ma na swojej trasie 14 festiwalowych przystanków m.in.: American Tours Festival, Festival Pause Guitare, Festival Musilac, Festival de Poupet, Rosenheim Sommerfestival, Clam Rock Festival czy Lucca Summer Festival. – Festiwale są niezwykłą okazją do zaprezentowania swojej twórczości szerszej grupie odbiorców, szansą do wypromowania nowego materiału, jak i samego zespołu. Scorpions w układance festiwalowej spełnia inną rolę. Jest tym magnesem, tą grupą, która przyciąga ludzi na dane wydarzenie! Na tyle mocnym, że występuje zawsze w jednej z najważniejszych ról – komentuje Mateusz Pawlicki z agencji Prestige MJM.

Rockmeni ze Scorpions postanowili w szczególny sposób potraktować fanów w Polsce: zjadą na chwilę z festiwalowej trasy i zagrają dwa regularne koncerty. Pierwszy z nich odbędzie się 21 lipca w Arenie Gliwice, a drugi – 23 lipca w ERGO ARENIE na pograniczu Gdańska i Sopotu. Wejściówki można nabywać poprzez stronę: prestigemjm.com

Na koncert w Arenie Gliwice zaprasza miasto Gliwice.

Jako support wystąpi zespół Lion Shepherd.