Akcja charytatywna „Króliczek z gwiazdami”

Na co dzień Uzdrowisko Sante przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie to strefa ciszy i relaksu. Możemy tu w komfortowych warunkach popływać, iść do sauny, poddać ciało wspaniałym masażom, wyciszyć umysł. Ale tego wieczoru, pełnego wzruszeń Studio Sante tętniło gwarem. Popularne osoby spotkały się tu, by wesprzeć Fundację Koocham opiekującą się dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną.

Prezes fundacji Joanna Palica, która sama jest mamą Alka, chłopca po wypadku, stworzyła dzieciakom miejsce, gdzie są rehabilitowane, ale też mogą uczyć się najpierw w przedszkolu, a potem w szkole podstawowej. W grupie rozwijają się lepiej, a inne placówki nie chcą zajmować się dziećmi z tak zaawansowanym stopniem niepełnosprawności. Joanna Kurowska, Monika Jarosińska, Agata Steczkowska, Sylwia Wysocka, Majka Jeżowska, Michalina Sosna, Maja Hyży, Małgorzata Kosik, Małgorzata Potocka, Eliza Gwiazda, Dorota Goldpoint i Aleksandra Żuraw zasiadły przy świątecznym stole, by pomalować i przyozdobić wspaniałe pisanki, które zostały przekazane Fundacji na licytację. O urodę gwiazd oprócz Uzdrowiska Sante zadbali: Mariusz Gola Pracownia Fryzjerska, Ingrid Cosmetics, Agnieszka Orzechowska Pegi Lashes i D’Alchemy Holistic Skincare.

Sponsorem głównym wydarzenia była firma Cybex produkująca wygodne krzesełka Lemo, foteliki samochodowe i ekskluzywne wózki dziecięce oraz Panek CarSharing, która dodatkowo przekazała Fundacji swój 1% z podatku a także rodzinna firma Confirme specjalizująca się w produkcji i dystrybucji wyrobów stalowych wykorzystywanych w budownictwie. O podniebienie gości zadbała firma Nove, produkująca wspaniałe wędliny bez konserwantów, Aquaphor Polska – dzbanki filtrujące zapewniające najwyższą jakość wody, Soti Natural - zielona herbata, miody Kozacki i Pszczółka-cukierki. Flora Point zadbała o piękne kwiatowe dekoracje. Było świątecznie i wzruszająco, a z wydmuszek powstały prawdziwe wielkanocne arcydzieła.

Akcję patronatem medialnym objął PolsatCafe.