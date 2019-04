Monika Borzym pojawiła się na okładce magazynu „Playboy”. Pokazała odważne zdjęcie

„Hej. Mam na imię Monika. Mam rozmiar 40, a czasem nawet 42. Jestem na okładce Playboya i jestem z tego dumna. Poza okładką jestem na 10 zdjęciach wewnątrz, z czego 8 uważam za naprawdę piękne” – napisała na Instagramie Monika Borzym, zamieszczając jedno zdjęcie z sesji. Podziękowała za zdjęcia Izie Grzybowskiej i poinformowała, że w magazynie przeczytamy też wywiad z nią. „Zapraszam do lektury” – napisała i podzieliła się jedną z fotografii.

Monika Borzym ukończyła z wyróżnieniem szkołę muzyczną pierwszego stopnia Brillante w Warszawie w klasie fortepianu. Później kontynuowała naukę w John Hersey High School. Za namową przyjaciół i nauczycieli brała udział w festiwalach i konkursach, zdobywając ważne doświadczenie zawodowe.

W 2009 roku podczas Jazz Jamboree była jedynym polskim wykonawcą i jedyną kobietą zaproszoną przez Michała Urbaniaka do występu podczas koncertu w Sali Kongresowej. W maju 2010 podpisała kontrakt płytowy z wytwórnią Sony Music Entertainment Poland. Do tej pory wydała pięć płyt: „Girl Talk” (2011), „My Place” (2013), „Back to the Garden” (2016), „Jestem przestrzeń” (2017).

