Co zaśpiewa Kayah podczas Orchestonu?

Występ artystki na Orchestonie wraz z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej i Gromee’m wzbudza wiele emocji wśród fanów projektu i samej wokalistki. Kayah pojawi się na scenie z Beatą Kozidrak, Anią Dąbrowską, Reni Jusis, Sarsą i Lukasem Meijerem. Pomysłodawcą projektu jest Gromee, który po raz drugi przygotuje aranżacje największych hitów muzyki elektronicznej. Pojawi się repertuar takich artystów jak: Avicii, Depeche Mode, Vangelis, Tiesto, The Chemical Brothers, Massive Attack, Donna Summer, Moby, Faithless i wielu innych znakomitych twórców światowej muzyki. A wszystko wybrzmi na żywo w towarzystwie niesamowitej orkiestry symfonicznej.

Kayah podejmie się niezwykle trudnej i zarazem wyjątkowej aranżacji utworu „Enjoy The Silence”, Depeche Mode. – Spadła mi z nieba propozycja, z którą zmierzyć się muszę, ponieważ jest to coś tak zupełnie innego od tego co ja robię w życiu. Jest mi to tak stylistycznie dalekie, a jednocześnie zawsze ta piosenka mnie poruszała. Chociaż nigdy nie czułam się tzw. depeszką, to ten utwór potrafił mi zapaść w pamięć tak, że nie mogłam się od niego odczepić, wiec myślę, że najbardziej ze wszystkich wykonań jestem zaciekawiona swoim własnym – komentuje Kayah.

Orcheston odbędzie się 17 maja w hali COS Torwar w Warszawie. Bilety są dostępne na www.prestigemjm.com. Koncertu organizuje agencja Prestige MJM we współpracy z Gromeem. Mecenasem projektu jest BUKOVINA Resort.