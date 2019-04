Prince spisywał wspomnienia. Zostaną wydane w formie książki

Jak podaje BBC, książka „The Beautiful Ones” będzie miała swoją premierę w październiku. Jej podstawę stanowi 50 stron notatek sporządzonych odręcznie przez Prince'a, które artysta ukończył na miesiąc przed swoją śmiercią. Oprócz tego w skład publikacji wejdą rzadkie fotografie oraz teksty piosenek. Wydawca zapowiada, że publikacja będzie „głęboko osobista”. „To opowieść o chłopcu wciąganym przez otaczający go świat i kreującym swoją osobowość oraz artystyczną wizję jeszcze zanim przeboje oraz sława go zdefiniowały” – czytamy w zapowiedzi książki. „Napisano o nim miliony słów w książkach, artykułach i esejach. Mimo to z radością publikujemy głębokie refleksje Prince'a na temat jego własnego życia, które utrzymane są w dowcipnym i poetyckim stylu” – dodał redaktor publikacji, Chirs Jackson.

Jak zmarł Prince?

Amerykański gwiazdor pop miał 57 lat, kiedy znaleziony został nieżywy w swoim domu w Paisley Park w Minnesocie 21 kwietnia 2016 roku. Kilka tygodni po jego śmierci lekarze orzecznicy ujawnili, że muzyk zmarł w powodu przypadkowego przedawkowania fentanylu, syntetycznego opioidu 50 razy silniejszego od heroiny.

Z raportu toksykologicznego wynika, że stężenie leku we krwi Prince'a wynosiło 67,8 mikrograma na litr. Dodano, że były przypadki śmierci osób, które miały w organizmie stężenie fentanylu od 3 do 58 mikrogranów na litr. Poziom fentanylu w wątrobie muzyka wynosił 450 mikrogramów na kilogram. Dawka śmiertelna tego leku dla wątroby to 69 mikrogramów.

Prince Rogers Nelson miał na swoim koncie ponad 30 albumów studyjnych i przeboje takie jak „When Doves Cry”, „Purple Rain”, czy „Take Me With U”. Był przedstawicielem wielu stylów, m.in. soul, funky, R&B, dance, rock, jazz rock. Tworzył pod inspiracją muzyki Jimmiego Hendrixa. Zaliczany jest do największych rockowych ekscentryków. Na scenie występował często w kontrowersyjnych strojach i w butach na wysokim obcasie.

