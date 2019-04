Michael Bolton – twórca najpiękniejszych ballad wystąpi w Polsce

Michael Bolton jest nie tylko piosenkarzem, ale także autorem tekstów, działaczem społecznym oraz aktorem. To posiadacz czterooktawowego głosu. Jego kariera trwa już od ponad czterdziestu lat. W tym czasie dwukrotnie zdobył statuetkę Grammy w kategorii „najlepsza piosenka popowa zaśpiewana przez mężczyznę”, za: „How Am Isupposed to Live Without You” i „When a Man Loves a Woman” oraz dwukrotnie był do tej nagrody nominowany. Choć zaangażowany w wielu dziedzinach, to właśnie działalność wokalna pochłania go najbardziej. Sprzedał ponad 65 milionów płyt na całym świecie i nie przestaje koncertować, bo jak wyznaje – kocha swoją pracę! Napisał teksty piosenek dla takich gwiazd jak: Bob Dylan, Paul Stanley, Lady Gaga, Diane Warren i David Foster. Jego utwory nagrali między innymi: KISS, Kanye West, Jay Z, Barbra Streisand, Cher, Marc Anthony i Joe Cocker, Ale Michael Bolton śpiewał także z najsławniejszymi tenorami na świecie: Luciano Pavarottim, Placido Domingo, Jose Carrerasem, partnerował na scenie takim artystom jak: B.B. King, Zucchero, Celine Dion, Ray Charles, Seal, Kennye G, czy Lara Fabian.

Wśród nagród muzycznych, jakie przez całą karierę zdobył, ma także sześć statuetek American Music Awards. Jako autor piosenek może się pochwalić 24. nagrodami BMI i ASCAP, został także Autorem Roku 1995! Wydał blisko 30 płyt, w tym ostatnią, przed kilkoma tygodniami, pt. „A Symphony Of Hits”. Nagrał na niej swoje największe hity w towarzystwie orkiestry symfonicznej. Aż dziewięć albumów studyjnych artysty zostało umieszczonych w rankingu Top 10, w tym także ten przedostatni, pt. „Songs of Cinema” z 2017 roku z najpiękniejszymi piosenkami pochodzącymi z filmów.

Michael Bolton obok niewątpliwie wielkiego talentu wokalnego, ma również zacięcie do zadań komediowych. Stał się prawdziwą sensacją w grupie komików The Lonely Island’s z utworem „Kapitan Jack Sparrow",który nominowany był do nagrody Emmy i do dzisiaj zdobył blisko 200 mln wyświetleń na YouTube. Kolejną nominację Bolton zdobył za współpracę z kanałem Screen Junkies w popularnym programie „Honest Trailers”. Komediowe występy Boltona obejmują kilka odcinków przebojowego serialu CBS „Dwóch i pół mężczyzn”, w którym zagrał samego siebie, przebojowej serii „Glee” i kultowej komedii ABC „Fresh off the Boat”, a także hitowego serialu HBO „Last Week Tonight” z Johnem Oliverem. Wyprodukował i zagrał w filmie dla Netflixa pt. „Michael Bolton’s Big Sexy Valentine’s Special”, który do tej pory jest jedną z najpopularniejszych komedii w sieci.

- Charakterystyczny głos Michaela Boltona i jego cudowne pop-rockowe ballady z pewnością rozkołyszą warszawską publicznością. Będzie to też okazja do przypomnienia sobie najbardziej znanych utworów artysty. Jestem pewien, że jego fani w Polsce stworzą niezapomnianą atmosferę na tym koncercie – mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która zorganizuje koncert Michaela Boltona w Polsce.

Michael Bolton wystąpi 7 sierpnia w COS Torwar w Warszawie. Bilety do sprzedaży trafią w czwartek, 25 kwietnia o godzinie 10:00. Kupić je będzie można za pośrednictwem strony www.prestigemjm.com.„”