„Avengers: Koniec gry”. Adidas stworzył buty inspirowane Thanosem

Thanos w ostatnim czasie zyskał ogromną popularność. Część fanów twierdzi nawet, że w rzeczywistości był on dobrym bohaterem, a jego czyn był przysługą dla świata. Już niedługo wszyscy jego fani będą mogli nabyć buty firmy Adidas stworzone przez artystkę Jen Bartel. Jak zapowiedziała ona sama w mediach społecznościowych, inspiracją do ich powstania był właśnie Thanos.

„Adidas x Jen Bartel: THANOS wpadnie na półki sklepowe w ten piątek -26 kwietnia 2019 roku o 10 czasu EST na http://www.footlocker.com. Limitowana ilość butów wkrótce będzie dostępna w sklepach Foot Locker w Nowym Jorku i Los Angeles (Times Square, Herald Square, Hollywood & Highland). Rozmiary od 6 do 13. Idealna równowaga” – napisała na Twitterze.

Przypomnijmy, kilka tygodni temu do sprzedaży trafiły buty inspirowane Kapital Marvel. Ukazały się one Dzień Kobiet – wtedy też do kin wszedł film.

Czytaj także:

Scarlett Johansson i Paul Rudd o pożegnaniu z Avengersami