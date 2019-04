Muzeum Narodowe przywraca na tydzień prace Natalii LL i Katarzyny Kozyry

W piątek 26 kwietnia z Muzeum Narodowego w Warszawie usunięte zostały prace Natalii LL „Sztuka konsumpcyjna” i Katarzyny Kozyry „Pojawienie się Lou Salome”. W uzasadnieniu decyzji o usunięciu dzieł z Muzeum Narodowego w Warszawie dyrektor Jerzy Miziołek pisał, że „to jest Muzeum Narodowe i pewna tematyka z zakresu gender nie powinna być explicite pokazywana” . Twierdzi, że otrzymywał listy w sprawie wystawy. Jeden z nich zacytowała „Gazeta Wyborcza” . „Dzieci weszły do sali wystawowej, by zobaczyć ogromną kaczkę z klocków Lego i w tej samej sali zostały narażone na widok nagich kobiet na filmie” – czytamy.

Po medialnej burzy dyrektor Muzeum Narodowego Jan Miziołek poinformował, że prace Natalii LL i Katarzyny Kozyry zostaną przywrócone do czasu rozpoczęcia prac rearanżacyjnych. Muzeum Narodowe wystosowało oświadczenie, w którym podkreślono, że usunięcie prac artystek nie było próbą cenzury, a jedynie wynikało ze zmian w przestrzeni wystawy. „Zmiany zachodzące w tejże przestrzeni to realizacja podjętych zobowiązań i nowa, bardziej dynamiczna wizja funkcjonowania instytucji, a nie deprecjonowanie zbiorów MNW czy ich cenzurowanie. Dobrze jest mi znane miejsce prac Natalii LL i Katarzyny Kozyry w polskiej sztuce. Misją MNW jest prezentowanie różnorodnych kierunków i postaw artystycznych, co w sytuacji bardzo ograniczonych warunków lokalowych powoduje, iż muszą następować kreatywne zmiany. Z respektem należnym każdemu obiektowi muzealnemu zarówno te prace, jak i inne, trafią na pewien czas do magazynu, by ustąpić miejsca innym” - przekazał dyrektor Jan Miziołek dodając, że decyzja o usunięciu prac była podjęta przez niego osobiście i nie był w tej sprawie wzywany do Ministerstwa Kultury. Oznacza to, że prace będzie można oglądać tylko przez tydzień, ponieważ później cała wystawa Galerii Sztuki XX i XXI wieku zostanie zastąpiona przez ekspozycję o nazwie Pokaz malarstwa XX wieku.

