Adele w emocjonalnym wpisie na Instagramie. W weekend obchodziła 31. urodziny

W sobotę 20 kwietnia do wiadomości publicznej podano, że piosenkarka rozstała się ze swoim mężem od 2016 roku Simonem Koneckim, z którym ma 6-letniego syna. Nieco ponad dwa tygodnie później, w niedzielę 5 maja, Adele świętowała swoje 31. urodziny. Z tej okazji na Instagramie zamieściła post, w którym otwarcie opowiedziała o trudnościach, jakich doświadczyła w trakcie ostatniego roku.

„Trzydziestka wystawiła mnie na bardzo ciężką próbę, ale opanowałam to i staram się najmocniej nad tym pochylić. Bez względu na to, jak długo tu jesteśmy, życie jest biegnie dalej i czasami jest skomplikowane” – pisze. „Zmieniłam się drastycznie w ciągu kilku ostatnich lat i wciąż się zmieniam – to jest ok. Wiek 31 lat będzie wielkim rokiem i zamierzam cały ten czas poświęcić sobie. Po raz pierwszy od 10 lat jestem gotowa poczuć otaczający mnie świat i spojrzeć w górę. Bądźcie dla siebie dobrzy, jesteśmy tylko ludźmi. Idźcie powoli, odłóżcie telefon i śmiejcie się przy każdej okazji. Uczenie się tego, jak naprawdę kochać siebie jest właśnie tym, czego potrzebuje i to wystarczy” – napisała. Na koniec postu zapowiedziała zwracając się do fanów, że jej kolejna płyta będzie pełna basu i perkusji.

Adele i Konecki mają razem jednego syna, Angelo, który przyszedł na świat w 2012 roku. Konecki jest współzałożycielem Life water i organizacji charytatywnej Drop4drop, która promuje globalny dostęp do czystej wody.

Czytaj także:

Królowa Elżbieta, Kate i William o narodzinach syna Meghan i Harry'ego. „Jesteśmy zachwyceni”