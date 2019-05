Pierwszy, nowy utwór Wiśniewskiego po rozstaniu z Tajner. „Z nikim nie jest tak, jak z tobą”

Do sieci trafił najnowszy singiel Michała Wiśniewskiego. Muzykę do utworu „Z nikim nie jest tak” napisał Jan Benedek, autor m.in. hitów zespołu T.Love oraz Muńka Staszczyka. Fani wokalisty Ich troje zwrócili uwagę na słowa piosenki. „Czasami myślę o tym, co było i bardzo chciałbym coś Ci powiedzieć. Chciałbym przeprosić za tamte słowa i podziękować za to, że jesteś” - śpiewa Wiśniewski. W pewnej chwili w teledysku muzyk zdejmuje z palca obrączkę i śpiewa: Tyle długich dni byłaś obok, z nikim nie jest tak, tak jak z tobą. „Byłem na dnie i stałem na szczycie. Dzisiaj wiem, jakie piękne i mroczne potrafi być życie” - dodaje.

Pod koniec utworu Wiśniewski rozmawia z innym mężczyzną (w którego rolę wcielił się Witold Dębicki) na temat planów na przyszłość. „Pustki w życiu niczym nie zastąpisz. Nie powstrzymasz mijającego czasu. Nie poczujesz się lepiej. Możesz jedynie zrobić coś bardziej wartościowego dla samego siebie, zamiast liczyć, że tym razem motylki w brzuchu nie pozdychają” - mówi wokalista Ich Troje. „One zdychają zawsze. Żołądki są słabym miejscem do hodowli motyli” - odpowiada mężczyzna. W tej samej scenie mężczyźni otwierają wino, marki, która była sponsorem tego teledysku.

Klip do nowej piosenki Wiśniewskiego w ciągu kilku godzin obejrzało ponad 21 tysięcy internautów. Fani muzyka w komentarzach pytają, czy artysta w ten sposób nawiązuje do swojego życia prywatnego i rozstania z Dominiką Tajner.

„Mój mąż złożył pozew rozwodowy”

Na początku marca Dominika Tajner-Wiśniewska potwierdziła, że małżeństwo z Michałem Wiśniewskim przechodzi do historii. – Mój mąż złożył pozew rozwodowy. Nie spodziewałam się, że tak to się skończy. To jest dla mnie bardzo trudna sytuacja. Dla każdej znanej osoby zresztą jest to podwójnie trudne – powiedziała. – To szalenie trudna sytuacja dla mnie. Zupełnie niespodziewana. Chciałam wszystko jak najdłużej utrzymać w tajemnicy. No ale już teraz nie ma co ukrywać. Jest mi bardzo przykro – dodała. Michał Wiśniewski ma już za sobą trzy małżeństwa. W latach 1996–2001 był żonaty z piosenkarką Magda Femme, a w latach 2002–2006 tworzył związek małżeński z wokalistką Martą Mandaryną Mandrykiewicz, z którą ma dwoje dzieci: syna Xaviera Michała i córkę Fabienne Martę. W latach 2006–2011 jego żoną była Anna Świątczak, z którą ma dwie córki: Etiennette Annę i Vivienne Viennę.