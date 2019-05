Kirk Hammett z Metalliki przewrócił się na scenie. Sam pochwalił się nagraniem

Z powodu śliskiej nawierzchni, Kirk Hammett przewrócił się, korzystając z pedału. Nagranie z tego momentu zamieścił w swoich mediach społecznościowych i opatrzył żartobliwym komentarzem. „Poślizgnąłem się na mokrym pedale wah. Padało tak bardzo, że czułem się, jakbym grał na gitarze pod prysznicem” – napisał.

Cała sytuacja doczekała się idealnego zbliżenia, ponieważ kamera była ustawiona w pobliżu pedalboardu. Hammett w trakcie wypadku wykonywał solo do utworu „Moth Into Flame” , wkładając w to mnóstwo energii. Entuzjazm nie opuścił go nawet po tym, jak się przewrócił.

Metallica rozpoczęła niedawno europejską trasę z Ghost, podczas której zagra sześć lub siedem koncertów każdego miesiąca. Zespół wystąpi także w Polsce na PGE Narodowym 21 sierpnia 2019 roku.

Czytaj także:

Kiedy Jezus wstąpił do nieba? W „Milionerach” padło pytanie za 40 tysięcy