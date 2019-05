Pierwszy taki koncert w historii. Podsiadło i Taco Hemingway na PGE Narodowym!

Już 28 września 2019 roku na PGE Narodowym Dawid Podsiadło i Taco Hemingway zagrają jedyny i ostatni w tym roku koncert. Jest to pierwszy taki przypadek w historii tego miejsca, ponieważ nigdy wcześniej żaden polski artysta nie zagrał solowego koncertu na PGE Narodowym. Koncert cieszy się ogromną popularnością. Dla Taco Hemingwaya warszawski koncert będzie jedynym w tym roku. Z kolei Dawid Podsiadło za kilka dni kończy „Wielkomiejski Tour” i także planuje odpoczynek od koncertowania, tak więc będzie to jedyna szansa na zobaczenie go na żywo w 2019 roku.

W ciągu zaledwie kilku godzin zainteresowanie wydarzeniem zadeklarowało na Facebooku ponad 43 tysiące internautów. Od momentu ogłoszenia wydarzenia fani i media spekulują na temat wspólnych utworów, które mogłyby powstać w takim duecie i gości specjalnych, którzy być może będą towarzyszyć wykonawcom. Do tej pory Dawid Podsiadło zaśpiewał gościnnie jeden z utworów - „Tamagotchi” - na specjalnej wersji albumu „Soma 0,5mg” duetu Taconafide (Taco Hemingway i Quebonafide).

Jak zdobyć bilety na koncert?

Przedsprzedaż, biletów dla użytkowników Allegro rusza w środę, 15 maja, o godzinie 12:00. Szczegółowe informacje o przedsprzedaży pojawią się na stronie eBilet.pl w poniedziałek, 13 maja, o godzinie 12:00. Maksymalna liczba biletów zakupionych w przedsprzedaży dla jednego użytkownika to 4 sztuki. Sprzedaż biletów rozpocznie się w piątek, 17 maja, o godzinie 12:00 na stronie eBilet.pl. Na wydarzenie obowiązują bilety imienne. Maksymalna liczba biletów dla jednego użytkownika to 6 sztuk.