„Słodki koniec dnia” wchodzi do kin. W rolach głównych Janda i Smutniak

„Słodki koniec dnia” to międzynarodowa produkcja, która podbiła światowe festiwale zdobywając Specjalną Nagrodę Jury dla Najlepszej Aktorki dla Krystyny Jandy na słynnym Festiwalu Sundance, a także główną nagrodę w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych 12. Mastercard OFF Camera w Krakowie. Najnowszy film Jacka Borcucha to historia o odwadze, sile słowa i skomplikowanych rodzinnych relacjach, a także o lęku przed nieznanym i pasji życia. Miejscem akcji filmu jest włoska prowincja, etruskie miasto Volterra. Tu od lat mieszka Maria – polska poetka, laureatka Nagrody Nobla, autorytet moralny. Świat bohaterów zostaje wywrócony do góry nogami, gdy otrzymują szokującą wiadomość o zamachu terrorystycznym w Rzymie. Bezkompromisowość i niepoprawność polityczna Marii okazują się mieć dramatyczne konsekwencje.

W roli Marii widzowie będą mogli podziwiać Krystynę Jandę, a jej córkę zagrała Kasia Smutniak. W projekt zaangażowana jest międzynarodowa obsada, m.in. Antonio Catania, Lorenzo de Moor, Vincent Riotta i Robin Renucci. Autorami scenariusza są Jacek Borcuch i Szczepan Twardoch. Za muzykę odpowiada Daniel Bloom, a aranżacji utworów podjął się Leszek Możdżer. Ścieżka dźwiękowa „Słodkiego końca dnia” ukaże się na rynku w dniu premiery kinowej – w piątek, 10 maja br. nakładem wydawnictwa Warner Music Polska.

Dystrybutorem filmu „Słodki koniec dnia” jest NEXT FILM – firma należąca do Grupy Agora, która zajmuje się produkcją i dystrybucją filmową.

