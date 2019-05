Michał Wiśniewski i Dominika Tajner jednak się nie rozstaną? Jest komentarz żony muzyka

Na początku marca Dominika Tajner-Wiśniewska potwierdziła, że małżeństwo z Michałem Wiśniewskim przechodzi do historii. – Mój mąż złożył pozew rozwodowy. Nie spodziewałam się, że tak to się skończy. To jest dla mnie bardzo trudna sytuacja. Dla każdej znanej osoby zresztą jest to podwójnie trudne – powiedziała. – To szalenie trudna sytuacja dla mnie. Zupełnie niespodziewana. Chciałam wszystko jak najdłużej utrzymać w tajemnicy. No ale już teraz nie ma co ukrywać. Jest mi bardzo przykro – dodała.

Kilka dni temu do mediów trafiła informacja, że syn Dominiki Tajner jest chory. 13-latek stracił przytomność. Chłopiec trafił na OIOM jednego z warszawskich szpitali. 13-latek był w śpiączce. Jak podaje portal Fakt.pl, nastoletni Maksymilian opuścił już oddział intensywnej opieki medycznej, a jego stan powoli się poprawia. Według dziennikarzy mimo decyzji o rozwodzie Dominikę Tajner w trudnych chwilach wspiera Michał Wiśniewski.

„Moim zdaniem to mało prawdopodobne”

Z kolei dwa dni temu do sieci trafił nowy singiel muzyka. Fani wokalisty Ich troje zwrócili uwagę na słowa piosenki. „Czasami myślę o tym, co było i bardzo chciałbym coś Ci powiedzieć. Chciałbym przeprosić za tamte słowa i podziękować za to, że jesteś” – śpiewa Wiśniewski. W pewnej chwili w teledysku muzyk zdejmuje z palca obrączkę i śpiewa: Tyle długich dni byłaś obok, z nikim nie jest tak, tak jak z tobą. „Byłem na dnie i stałem na szczycie. Dzisiaj wiem, jakie piękne i mroczne potrafi być życie” – dodaje.

Te kwestie sprawiły, że fani wokalisty oraz dziennikarze tabloidów zaczęli spekulować na temat możliwego wycofania przez niego pozwu rozwodowego. W rozmowie z Plejadą do sprawy odniosła się Dominika Tajner. – Nic nie wiem na ten temat. Moim zdaniem to mało prawdopodobne. Teraz cały czas poświęcamy mojemu synkowi – powiedziała żona muzyka.

