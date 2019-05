Ed Sheeran i Justin Bieber nagrali nową piosenkę „I Don't Care”. O czym jest utwór?

Ed Sheeran i Justin Bieber poza wspólnie nagraną w 2015 piosenką, pojawili się też ostatnio w utworze „Earth” Lil Dicky'ego, odpowiednio jako pawian i koala. Od czasu płyty „Purpose” , na której pojawiła się piosenka „Love Yourself” , Bieber wystąpił gościnnie w singlach wielu artystów, m.in. DJ Khaleda, Quavo i Chance the Rapper. Ostatnią solową płytą Eda Sheerana była z kolei „÷ (Divide)” , której premiera odbyła się 3 marca 2017 roku. Niedawno dowiedzieliśmy się, że wokalista pojawi się jako on sam w nadchodzącym filmie Danny'ego Boyle'a o zespole The Beatles, zatytułowanym „Yesterday” .

„I Don't Care” – tłumaczenie

Jestem na imprezie

Na której nie chcę być

i nigdy nie noszę garnituru i krawata

zastanawiając się, czy mógłbym wymknąć się tyłem

nikt nawet nie patrzy mi w oczy

czy możesz wziąć mnie za rękę?

dokończ mój napój, powiedz: czy będziemy tańczyć?

wiesz, że cię kocham

czy kiedykolwiek ci powiedziałem?

sprawiasz, że tak jest lepiej

nie myśl, że pasuję do tej imprezy

wszyscy mają tak wiele do powiedzenia

Zawsze czuję się jakbym był nikim,

kto chce pasować?

ponieważ

Nie obchodzi mnie to, dopóki jestem z moim kochaniem

wszystkie złe rzeczy znikają

i sprawiasz, że myślę, że

może jestem kimś

Potrafię sobie poradzić ze złymi nocami

kiedy jestem z moim kochaniem

bo nie obchodzi mnie jak długo, jak tylko trzymasz mnie blisko

możesz mnie zabrać wszędzie

i sprawiasz, że myślę, że

może jestem kimś

Potrafię sobie poradzić ze złymi nocami

kiedy jestem z moim kochaniem

Jestem na imprezie

Na której nie chce być

próbujemy rozmawiać, ale nie słyszymy siebie

przyciśnij swoje usta

Wolę je pocałować

wokół wszystkich tych ludzi

Jestem sparaliżowany niepokojem

ale jestem instrumentem, gdzie powinniśmy być

wiesz co?

to trochę szalone

bo naprawdę nie mam nic przeciwko

i sprawiasz, że będzie lepiej, właśnie tak

nie myśl, że pasujemy do tej imprezy

wszyscy mają tak wiele do powiedzenia

kiedy weszliśmy, powiedziałem: przepraszam

ale teraz myślę, że powinniśmy zostać

ponieważ

Nie obchodzi mnie to, dopóki jestem z moim kochaniem

wszystkie złe rzeczy znikają

i sprawiasz, że myślę, że

może jestem kimś

Potrafię sobie poradzić ze złymi nocami

kiedy jestem z moim kochaniem

bo nie obchodzi mnie jak długo, jak tylko trzymasz mnie blisko

możesz mnie zabrać wszędzie

i sprawiasz, że myślę, że

może jestem kimś

Potrafię sobie poradzić ze złymi nocami

kiedy jestem z moim kochaniem

Nie lubię nikogo, ale to tak

że jesteś jedyną tutaj

Nie lubię nikogo

ale nie obchodzi mnie to

Nie lubię nikogo

Wszystkich nienawidzę

Nie lubię nikogo, poza tobą kochanie

ponieważ

Nie obchodzi mnie to, dopóki jestem z moim kochaniem

wszystkie złe rzeczy znikają

i sprawiasz, że myślę, że

może jestem kimś

Potrafię sobie poradzić ze złymi nocami

kiedy jestem z moim kochaniem

bo nie obchodzi mnie jak długo, jak tylko trzymasz mnie blisko

możesz mnie zabrać wszędzie

i sprawiasz, że myślę, że

może jestem kimś

Potrafię sobie poradzić ze złymi nocami

kiedy jestem z moim kochaniem