„Rihanna może być Coco Chanel XXI wieku?”. Piosenkarka będzie miała własny dom mody

„Czy Rihanna może być Coco Chanel XXI wieku?” – grzmią zagraniczne nagłówki. Wszystko wskazuje na to, że Moët Hennessy Louis Vuitton LVMH, firma macierzysta Dior, Givenchy i Fendi, może tak myśleć. Dziś ogłosiła, że pod jej skrzydłami powstaje dom mody piosenkarki. To pierwszy projekt współpracy LVMH od 1987 roku, kiedy to zajmowała się promocją Christiana Lacroix.

Pogłoski o tym, że Rihanna zostanie twarzą domu mody firmowanej jej nazwiskiem pojawiły się już pod koniec stycznia, gdy piosenkarkę sfotografowano na ulicach Manhattanu. Miała wówczas na sobie okulary z logo Fenty.

Marka Fenty zaprezentuje swoją pierwszą kolekcję w Paryżu 22 maja 2019 roku. – Zaprojektowanie kolekcji z LVMH to dla mnie niesamowicie wyjątkowy moment. Mr Arnault [przyp. red. – dyrektor LVMH] dał mi niepowtarzalną okazję, by rozwinąć własny dom mody w sektorze luksusowym, bez żadnych ograniczeń stylistycznych. Nie mogłabym sobie wyobrazić lepszego partnera, zarówno w kwestii kreatywnej jak i biznesowej. Jestem gotowa, by pokazać światu, co razem stworzyliśmy – mówiła Rihanna.

Rihanna ma już własną markę kosmetyków zwaną Fenty Beuty, a także linię bielizny SAVAGE X FENTY BY RIHANNA.