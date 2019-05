Niespodzianki nie było. Tulia poza finałem Eurowizji

Tulia wystąpiła we wtorkowym półfinale z utworem „Fire of Love (Pali się)”. Piosenka była wykonywana po polsku i angielsku, a artystki zaprezentowały się na scenie w barwnych strojach. W kanałach społecznościowych związanych z konkursem nie brakowało głosów zachwytu. „12 punktów ode mnie” – napisał jeden z obcokrajowców. „Najbardziej oryginalne. Dalej dziewczyny!” – skomentował ktoś inny. Okazało się jednak, że propozycje przygotowane przez inne kraje cieszyły się większą popularnością wśród widzów. I tak do finału awansowały: Grecja, Serbia, Białoruś, Estonia, Czechy, Crpy, Australia, San Marino, Islandia i Słowenia.

Drugi półfinał już 16 maja. Zwycięzcę Eurowizji, której tegoroczna edycja odbywa się w Izraelu, poznamy po finale zaplanowanym na sobotę 18 maja. Jak podaje RMF FM, w gronie faworytów konkursu upatruje się Duncana Laurence z Holandii czy Sergeya Lazareva, który już trzy lata temu zajął trzecie miejsce w konkursie.

Utwór „Fire of Love (Pali się)”

W piątek 8 marca 2019 roku poznaliśmy utwór, którym Tulia będzie reprezentowała Polskę podczas Eurowizji. Jest to specjalnie przygotowana na tę okazję piosenka „Fire of Love (Pali się)”. Co ciekawe, utwór „Pali się” na YouTubie pojawił się ponad trzy miesiące wcześniej. „Utwór ten to najdynamiczniejszy i z całą pewnością najbardziej rockowy utwór w repertuarze zespołu Tulia. Wykorzystanie archaicznej techniki wokalnej przez wokalistki – zwanej śpiewokrzykiem w połączeniu z ultra nowoczesnym aranżem daje piorunujące, niepowtarzalne i natychmiast rozpoznawalne brzmienie zespołu, którego nie sposób pomylić z niczym innym na świecie. To specyficzne brzmienie przyniosło już rzesze fanów Tulii na świecie, a występ na Eurowizji da szansę to grono jeszcze powiększyć. Tulia zaśpiewa w dwóch językach: polskim i angielskim” – podano w komunikacie Telewizji Polskiej.

