Mick Jaggger wraca do formy po operacji. Zamieścił w sieci „taneczne” wideo

Operacja wymiany zastawki w sercu muzyka, która została przeprowadzona w kwietniu, przebiegła bez komplikacji. „Dziękuję każdemu z Was za wszystkie wyrazy wsparcia, czuję się teraz znacznie lepiej i wracam do zdrowia. Ogromne podziękowania dla wszystkich pracowników szpitala za świetną pracę” – napisał rockman na Twitterze.

16 maja wokalista zamieścił na swoim profilu na Instagramie wideo z sali prób, na którym ekspresyjnie tańczy w rytm muzyki i najprawdopodobniej przygotowuje się do występu. Patrząc na to nagranie trudno uwierzyć, że 75-latek zaledwie miesiąc temu przeszedł poważny zabieg. Według magazynu „Billboard”, zespół The Rolling Stones może już w lipcu powrócić do koncertowania.

The Rolling Stones przekładają koncerty

Pod koniec marca zespół The Rolling Stones opublikował oficjalne oświadczenie dotyczące przełożenia koncertów zaplanowanych w ramach trasy po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W komunikacie podkreślono, że fani, którzy kupili bilety, będą mogli wykorzystać je później lub otrzymać zwrot środków. „Lekarze radzili Mickowi, że tym razem nie może udać się w trasę, ponieważ wymaga leczenia” – wyjaśnił wówczas zespół. W oświadczeniu zapewniono, że specjaliści zajmujący się Jaggerem mają nadzieję na jego szybki powrót do formy.

O swojej chorobie poinformował także sam zainteresowany. „Przykro mi z powodu wszystkich fanów w Ameryce i Kanadzie, którzy mieli bilety, naprawdę nienawidzę zawodzić was w ten sposób. Jestem załamany, że musimy przełożyć trasę i zapewniam, że będę ciężko pracował, żeby wrócić tak szybko jak to możliwe. Jeszcze raz, ogromne przeprosiny dla wszystkich” – napisał na Twitterze Mick Jagger.

Trasa koncertowa The Rolling Stones po USA i Kanadzie miała rozpocząć się w Miami 20 kwietnia. Łącznie zaplanowano 17 koncertów, a finał tournee miał nastąpić 29 czerwca.