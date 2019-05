Dzisiaj drugi półfinał Eurowizji. Kto powalczy o miejsce w finale?

Dzisiaj o miejsce w finale zawalczy 18 zespołów. Do finału zakwalifikuje się 10 najlepszych uczestników z najwyższą liczbą punktów zdobytych w głosowaniu jury i telewidzów. Na eurowizyjnej scenie zaprezentuje się: Armenia, Irlandia, Mołdawia, Szwajcaria, Łotwa, Rumunia, Dania, Szwecja, Austria, Chorwacja, Malta, Litwa, Rosja, Albania, Norwegia, Holandia, Północna Macedonia oraz Azerbejdżan.

Chingiz "Truth" (Azerbejdżan)



Tamara Todevska "Proud" (Północna Macedonia)



Duncan Laurence "Arcade" (Holandia)



KEiiNO "Spirit In The Sky" (Norwegia)



Jonida Maliqi "Ktheju tokës" (Albania)



Sergey Lazarev "Scream" (Rosja)



Jurij Veklenko "Run With The Lions" (Litwa)



Michela "Chameleon" (Malta)



Roko "The Dream" (Chorwacja)



PÆNDA "Limits" (Austria)



John Lundvik "Too Late For Love" (Szwecja)



Leonora "Love Is Forever" (Dania)



Ester Peony "On A Sunday" (Rumunia)



Carousel "That Night" (Łotwa)



Luca Hänni "She Got Me" (Szwajcaria)



Anna Odobescu "Stay" (Mołdawia)



Sarah McTernan "22" (Irlandia)



Srbuk "Walking Out" (Armenia)

Półfinał Eurowizji 2019 – gdzie oglądać?

Zmagania artystów na Eurowizji będzie można oglądać na żywo w TVP1. Start drugiego półfinału już w czwartek 16 maja o godzinie 21.00.

Tulia nie awansowała do finału

We wtorek 14 maja odbył się pierwszy półfinał Eurowizji z udziałem zespołu Tulia, który zaprezentował utwór „Fire of Love (Pali się)”. Piosenka była wykonywana po polsku i angielsku, a artystki wystąpiły na scenie w barwnych strojach. To nie wystarczyło jednak, by podbić serca widzów oraz jury i Tulia nie znalazła się w gronie dziesięciu wykonawców, którzy awansowali do finału.

We wpisie na Facebooku przedstawiciele zespołu podziękowali internautom za głosy i wsparcie. „Cała miłość, energia i serdeczne słowa, które dostałyśmy od wielu zagranicznych dziennikarzy, pozostałych delegacji, oraz poznanych artystów przekonały nas, że warto dalej nieść muzyką piękno naszej kultury. Będziemy to robiły tak, jak dotychczas” – zadeklarowały członkinie Tulii.