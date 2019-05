Polityczny akcent podczas finału Eurowizji. Poszli w ślady Madonny

Podczas 64. finału Eurowizji Islandię reprezentowała grupa Hatari, która na co dzień wykonuje heavy metal. W takim też klimacie był utrzymany sobotni występ, a piosenka „Hatrið mun sigra” dała muzykom 10. miejsce w końcowej klasyfikacji artystów. Podczas ogłaszania wyników, gdy członkowie zespołu siedzieli na kanapie, kilku z nich prezentowało szaliki w palestyńskich barwach. Zresztą nie oni jedyni zdecydowali się na taką polityczną demonstrację.

Madonna też postawiła na polityczny akcent

Na scenie w Izraelu oprócz muzyków rywalizujących o zwycięstwo pojawiły się również gwiazdy, w tym Madonna. Artystka przygotowała energiczny występ, na którym nie zabrakło politycznych odniesień. Odniesień, które teoretycznie nie mają prawa pojawić się na takiej imprezie.

Pod koniec show przygotowanego przez piosenkarkę dwoje tancerzy odwróciło się tyłem do publiczności ukazując flagi Izraela i Palestyny na plecach. Napięcie między zwaśnionymi narodami trwa już od kilkudziesięciu lat, a część artystów notorycznie bojkotuje prośby o występ w Izraelu. Również internauci apelowali do muzyków, by ci nie pojawili się na Eurowizji, wyrażając tym samym sprzeciw wobec rządu Benjamina Netanjahu i innych polityków, których działania wobec Palestyńczyków są często uznawane za kontrowersyjne. Madonna postanowiła jednak wystąpić i zakomunikować światu, że pojednanie jest możliwe, a tym, co łączy ludzi wszystkich wyznań i narodów, jest muzyka.

Jak podaje BBC, organizatorom nie spodobał się występ artystki. „Konkurs Piosenki Eurowizji jest wydarzeniem apolitycznym, o czym Madonna wiedziała” – poinformowali w oświadczeniu. Dodali, że podczas prób tancerze występowali bez flag, a wprowadzenie nowego elementu show nie było z nimi uzgodnione. Nie zmienia to faktu, że wielu widzów pochwaliło piosenkarkę za jej odważny pomysł, czego dowodzą entuzjastyczne opinie na Twitterze.

