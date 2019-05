Metalowy zespół Vader nie zagra na festiwalu. Stoi za tym oddział Akcji Katolickiej?

Oświadczenie w tej sprawie pojawiło się 18 maja na facebookowej stronie InterTony Festiwal. Dowiadujemy się z niego, że Chojnickie Centrum Kultury, które jest partnerem i współorganizatorem imprezy, zostało zobowiązane przez burmistrza miasta do rozwiązania umowy z zespołem Vader. „Do dokumentu dołączono kopię pisma burmistrza. Informuje on, iż zapoznał się z materiałami promującymi zespół Vader oraz wystąpieniem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. W ocenie burmistrza materiały i ilustracje, z którymi się zapoznał mogą nawoływać do »mowy nienawiści«, a nawet do przemocy fizycznej, obrażają też uczucia religijne. Burmistrz Arseniusz Finster poprosił o dialog w celu zakontraktowania innego wykonawcy. Materiałów i informacji, o których mowa, nie znamy” – czytamy w komunikacie.

Vader od 36 lat na scenie

Organizatorzy przekazali, że rozmowy na temat obecności zespołu Vader rozpoczęły się już pod koniec kwietnia. Odbyło się spotkanie między przedstawicielami InterTony Festiwal, a ks. prałatem Jackiem Dawidowskim, który jest proboszczem Bazyliki Mniejszej w Chojnicach oraz ks. Jarosławem Kaźmierczakiem, proboszczem parafii w Nowej Cerkwi. „Przedstawiono nam zarzut propagowania treści satanistycznych w związku z zaplanowanym występem. Spotkanie nie przyniosło rezultatu w postaci porozumienia. Następnie przeprowadziliśmy rozmowy z burmistrzem, przedstawiając argumenty zaprzeczające wysuwanym oskarżeniom” – dodali organizatorzy.

W komunikacie przypomniano, że Vader występuje już od 36 lat i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich zespołów za granicami naszego kraju. „Istotne dla nas były też związki zespołu z historią niezależnej sceny muzycznej naszego miasta oraz fakt, iż jest to wykonawca niezwykle atrakcyjny dla naszych gości z miast partnerskich” – dodano.

Zespół reaguje, burmistrz broni decyzji

Oświadczenie w sprawie wydali też sami muzycy. Na ich profilu w mediach społecznościowych możemy przeczytać, że sposób postępowania władz „można porównać chyba tylko do czasów stalinowskich” . „Kościół w Polsce po raz kolejny pokazuje, w jaki sposób postrzega wolność i widzi grzech wszędzie, tylko nie w swoich własnych murach" – dodali. Zespół Vader przytoczył również wiadomość od organizatora, z której wynika, że festiwal zostanie odwołany.

Co na to burmistrz Chojnic? Arseniusz Finster również wybrał Facebooka jako narzędzie zakomunikowania swojego stanowiska. Co ciekawe, samorządowiec najpierw przytoczył kwestie finansowe. „Prośba skierowana do dyrektora ChCK o rozwiązanie umowy z zespołem VADER oraz nawiązanie dialogu z organizatorami Festiwalu InterTony wynika w pierwszej kolejności ze sposobu wydatkowania pieniędzy publicznych. Jestem burmistrzem wszystkich Chojniczan, niezależnie od poglądów czy sympatii politycznych i z tego tytułu pieniądze miejskie winny być wydatkowane w sposób niebudzący wątpliwości” – czytamy w komunikacie.

Finster potwierdził, że to grupa związana z Kościołem zwróciła się z prośbą, by przeanalizować materiały promocyjne zespołu, które „w ich mniemaniu są satanistyczne” . Burmistrz materiały przeanalizował i jest „daleki od stwierdzenia, że propagują satanizm, ale wątpliwości są uzasadnione” . Samorządowiec podkreślił, że decyzję podejmował samodzielnie, po przeanalizowaniu dostępnych materiałów. „Moje poglądy są liberalne o czym świadczy m.in. miejski program finansowania in vitro dla naszych mieszkańców. Potrzebujemy złotego środka w naszych wzajemnych stosunkach – aby móc prowadzić dialog bez nawoływania do przemocy, obrażania uczyć innych osób” – podsumował.

Czytaj także:

Biedroń chce zawieszenia lekcji religii w szkołach. „Wprowadzimy sprawiedliwe podatki dla księży”