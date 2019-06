Jerzy Połomski kończy karierę? „Ma poważne problemy ze słuchem”

„Super Express” przypomina, że jeszcze w 2014 roku Jerzy Połomski zapowiadał, że wciąż zamierza dawać koncerty i spotykać się z fanami. Życie zweryfikowało jednak plany artysty, który występuje coraz rzadziej. Informacje zamieszczone na jego stronie internetowej wskazują, że piosenkarz ostatnio wystąpił 1 października ubiegłego roku w Wołominie. Od tego czasu trudno znaleźć choćby wzmiankę o pojawieniu się Połomskiego na scenie.

„Nie pozwala sobie na jakąkolwiek fałszywą nutę”

Osoba z otoczenia artysty powiedziała w rozmowie z „Dobrym Tygodniem”, że 85-latek „ma poważne problemy ze słuchem” . – A ponieważ to profesjonalista, nie pozwala sobie na jakąkolwiek fałszywą nutę – dodał informator. Menadżerka piosenkarza nie chciała odnieść się do tych informacji. „SE” przypomina z kolei, że Połomski już wcześniej uskarżał się na problemy ze słuchem i wzrokiem, a rok temu zrezygnował z prowadzenia samochodu. Tłumaczył wówczas, że nie chce, by z jego winy komuś stała się krzywda.

Jerzy Połomski urodził się w 1933 roku w Radomiu. Chociaż znany jest głównie z występów estradowych, to na swoim koncie ma również role teatralne. Stworzył przeboje takie jak „Cała sala śpiewa z nami”, „Nie zapomnisz nigdy” czy „Bo z dziewczynami”.

