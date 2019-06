Woody Allen nakręci nowy film. Ujawniono szczegóły produkcji

W obliczu oskarżeń o molestowanie i powiązanego z nimi konfliktu z firmą Amazon, reżyser Woody Allen postanowił, że kolejnego swojego filmu nie nagra w USA. Po zerwaniu kontraktu na cztery nowe tytuły, wytoczył gigantowi proces, w którym domaga się 68 mln. dol. odszkodowania. W związku z tym, kolejny film reżysera zostanie nakręcony w Europie, a dokładnie w Hiszpanii. Pomoże mu w tym studio Mediapro, z którym pracował już przy „Vicky Christina Barcelona” i „O północy w Paryżu”.

W obsadzie produkcji znaleźli się Christoph Waltz, Elena Anaya, Gina Gershon, Louis Garrel, Wally Shawn oraz Sergi López. Ujawniono także pierwszy zarys fabuły. Z opisu dystrybutora wynika, że nowy film Allena, którego tytuł nadal pozostaje tajemnicą, będzie komediowym romansem. Produkcja będzie opowiadała historię małżeństwa, które podczas festiwalu w San Sebastian zakochuje się w innych osobach - ona we francuskim reżyserze, a on w jednej z mieszkanek miasta. To komediowy romans, którego rozwiązanie jest w romantyczny sposób zabawne - wyjaśnili przedstawiciele Mediapro. Zdjęcia mają rozpocząć się już 10 lipca tego roku.

