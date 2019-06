Powstanie film o Violetcie Villas. Wiadomo, kto wcieli się w rolę artystki

Od wielu miesięcy spekulowano, kto wcieli się w rolę Violetty Villas w filmie o życiu artystki. Na giełdzie nazwisk pojawiały się m.in. Joanna Kulig czy Margaret. Okazuje się jednak, że wokalistkę zagra Michalina Olszańska. Pytany o to, czy młoda aktorka sprawdzi się w tej roli, syn Violetty Villas Krzysztof Gospodarek przyznał, że jest to doskonała aktorka i potrafi udźwignąć taką rolę. – A jak to wyjdzie, zobaczymy. Z niecierpliwością czekam na film i nawet cieszę się, że ludzie o niego pytają. To znak, że pamięć o mojej mamie jest wiecznie żywa i chciałbym, żeby cały świat zobaczył, że była naprawdę fascynująca – tłumaczył.

Kim jest Michalina Olszańska?

Urodzona w 1992 roku Michalina Olszańska to córka aktorskiej pary Agnieszki Fatygi znanej z serialu „Alternatywy 4” i Wojciecha Olszańskiego, który grał m.in. w „Quo Vadis”. Jako nastolatka zadebiutowała powieścią „Dziecko Gwiazd. Atlantyda”. W 2011 r. ukończyła ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im. Zenona Brzewskiego. Występowała jako solistka m.in. z orkiestrami symfonicznymi w Katowicach, Rzeszowie, Łomży, Słupsku i Berlinie. Studiowała także na Akademii Teatralnej w Warszawie, początkowo dostała się także na studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Jest także autorką tekstów i muzyki do piosenek oraz wokalistką i aktorką. Widzowie kojarzą ją m.in. z roli piosenkarki Tiny z serialu Barwy szczęścia, w którym grała w latach 2012-2015.

