Zdjęcie Marilyn Monroe za niemal 100 tys. dolarów. Gwiazda pozowała będąc w ciąży?

Fotografie wykonała 8 lipca 1960 roku w Nowym Jorku przed studiem filmowym Frieda Hull, wieloletnia powierniczka Marilyn Monroe. Oryginalne zdjęcia zostały sprzedane na aukcji w listopadzie 2016 roku za około 2240 funtów, jednak dopiero rok później na jaw wyszedł sekret, jaki miały skrywać. Hull wyjawiła nabywcy zdjęć – Tony'emu Michaelsowi – ich sekret. – Frieda była z tych zdjęć bardzo dumna. Była też dumna z tego, że do ostatnich dni udało się jej dochować tajemnicy – mówił Michaels w rozmowie z „Daily Mail”.

Zmarła w 2014 roku fotograf miała przekazać mu, że Marilyn Monroe w momencie pozowania do zdjęć była w ciąży. Świadczyć o tym ma charakterystyczna wypukłość na brzuchu gwiazdy. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że gwiazda miała być przekonana, że ojcem dziecka nie jest jej mąż. Aktorkę łączył bowiem wówczas płomienny romans z Yvesem Montandem, z którym spotkała się na planie filmu „Pokochajmy się”. Hull twierdziła w rozmowie z Michaelsem, że Monroe unikała rozpowszechniania informacji o swojej ciąży, bowiem obawiała się, że straci dziecko. Z powodu endometriozy miała problem z utrzymaniem ciąży i wcześniej co najmniej trzykrotnie traciła dziecko. Hull wyjaśniła, że gwiazda nie donosiła także tej ciąży, w której pozowała do słynnej fotografii. Nie jest jednak pewne,czy doszło do poronienia, czy może Monroe zdecydowała się na aborcję.

Znowu można je kupić

Fotografie ponownie zostały wystawione na sprzedaż, o czym poinformował serwis TMZ. Aukcję organizuje firma Moments in Time, która chce uzyskać za zdjęcia 95 tys. dolarów. Mimo jednoznacznej wypowiedzi Hull, nie wszyscy fani Monroe wierzą w wersję wydarzeń mówiącą, że gwiazda pozowała z ciążowym brzuchem. Do tej wersji wydarzeń przychyla się jednak ostatni nabywca materiałów, chcąc tym samym zachęcić fanów Monroe do kupna zdjęć.