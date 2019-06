BRIT FLOYD wystąpi w Polsce dwukrotnie

Brit Floyd – największy na świecie tribute band Pink Floyd, powraca w 2019 roku ze swoją największą i najbardziej ambitną produkcją - celebrującą 40-lecie rockowej opery Pink Floydów “The Wall”. Wydany w listopadzie 1979 roku, na wpół-autobiograficzny album założyciela zespołu – Rogersa Watersa, “The Wall” pozostaje jednym z najlepiej sprzedających się albumów wszechczasów, wpisując się jako jeden z ważniejszych momentów w historii muzyki rockowej.

Nowa produkcja Brit Floyd, oprócz The Wall, będzie zawierać utwory z klasycznych albumów Pink Floyd m.in. The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals, The Division Bell. Brit Floyd stał się fenomenem, powszechnie uważanym za największy na świecie hołd dla Pink Floyd. Wiernie odtwarzając skalę i blichtr finałowej trasy koncertowej Division Bell z 1994 r., z niesamowitym pokazem świateł o wartości kilku milionów dolarów, ogromnym okrągłym ekranem, projekcjami, laserami i teatralnym przepychem. Pokazom Brit Floydjest naprawdę blisko do świetności orginału, jakim były koncerty Pink Floydów. Już niedługo fani zespołu będą mogli się o tym przekonać na własnej skórze.

To o wiele więcej niż hołd! Brit Floyd naprawdę jest tak dobry, jak mówią - uwierzcie i nie przegapcie tego!