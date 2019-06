Wpadka Margaret podczas wywiadu dla TVP. „K***a, jeszcze raz”

Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu potrwa od 14 do 17 czerwca. Na scenie amfiteatru zobaczymy największe polskie gwiazdy, wśród których będzie Margaret. Wokalistka zaprezentuje tam trzy piosenki połączone w całość. Fani usłyszą takie hity jak „Byle jak”, „Tempo” czy „Gaja Hornby”. Podczas wywiadu dla TVP3 Opole artystka próbowała wytłumaczyć, o czym jest ostatni z utworów. Miała jednak problem z ubraniem myśli w słowa. „K***a, jeszcze raz, nie?” – powiedziała do dziennikarki. Ta jej wytłumaczyła, że rozmowa jest relacjonowana na żywo w mediach społecznościowych. Margaret niezrażona wpadką postanowiła ostatecznie wytłumaczyć widzom, o czym jest „Gaja Hornby”. — Sorry, guys. Jest to piosenka o rozkminach 27-latki, przez które ja aktualnie przechodzę i dziwi mnie ten stan rzeczy. Polecam. Jeśli ktoś ma 27 lat, więcej lub mniej, i ma podobne przemyślenia, to się w tym odnajdzie – wyjaśniła piosenkarka.

Natalia Sikora nie wystąpi w Opolu

Natalia Sikora miała zaśpiewać podczas koncertu „Premiery”. Tak się jednak nie stanie ze względu na złamanie regulaminu. „Informujemy, że w związku ze złamaniem warunków regulaminu konkursu Premiery 56. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opole 2019 piosenka pani Natalii Sikory »Ostrożnie to moje serce”« zostaje wycofana z konkursu. W to miejsce na listę uczestników koncertu Premiery wpisany zostaje utwór »Fenix« w wykonaniu zespołu Shata QS” – poinformowano na Facebooku.

Zgodnie z zasadami konkursowy utwór nie może być zaprezentowany publicznie przed 30 września 2018 roku. Sikora wykonała „Ostrożnie to moje serce” podczas koncertu Jana Pietrzaka w Opolu w 2017 roku.

Leszcze i Olga Bończyk

Jak się okazuje problemy mogą mieć także inni artyści. Internauci zauważyli, że Maciej Miecznikowski z zespołem Leszcze zaprezentowali swój singiel „Studniówka” w sierpniu 2018 roku podczas dożynek w Żyrznie. W związku z tym, jak przekonują użytkownicy mediów społecznościowych, muzycy powinni podzielić los Sikory.

Udział Olgi Bończyk w Festiwalu w Opolu również stoi pod znakiem zapytania. W konkursie udział mogą wziąć bowiem artyści, których piosenki trwają maksymalnie trzy minuty. Jak podaje Wirtualna Polska, utwór Bończyk jest o prawie minutę dłuższy.