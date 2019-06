Polska piosenkarka aresztowana podczas kręcenia teledysku w Egipcie

Kasia Nova oraz jej zespół postanowili udać się do Egiptu, aby nakręcić teledysk do utworu „Tańcząc bez ciebie”. Zdjęcia były realizowane m.in. w jednym z hoteli w Hurghadzie, w okolicach Doliny Królów czy świątyni Hatszepsut. Podczas pobytu w Luksorze doszło do nieprzyjemnego incydentu. Na miejscu pojawiła się lokalna policja. Funkcjonariusze domagali się zakończenia zdjęć, a cała ekipa została przewieziona do aresztu. Powód? Egipskie służby uznały, że strój piosenkarki jest zbyt wyzywający. Po dwóch godzinach składania wyjaśnień muzycy zostali wypuszczeni z aresztu.

– Podczas kręcenia zdjęć w świątyni w Luksorze nagle pojawiła się policja i straż i wykrzykując przerwała nagrywanie. Wszyscy zamarli, bo nikt nie wiedział o co chodzi. Wszelkie pozwolenia posiadali i nikt tutaj nie mógł się doczepić. Ekipa z wokalistka zostali zaprowadzeni do aresztu w celu wyjaśnienia sprawy. Trwało to ponad dwie godziny, gdzie wszyscy próbowali się dogadać. Przerażony przedstawiciel biura ETI dzwonił do ambasady polskiej. Policja kazała fotoreporterowi skasować część zdjęć. Okazało się, że strój wokalistki nie był dostatecznie przyzwoity na świątynię – wyjaśnił manager Kasi Novej Michał Zawidzki.