„Francuska ruletka”, czyli rosyjski mundial w pigułce

„Mundial zmienia się, jak zmienia się świat. Po głębokich wstrząsach na szczytach piłkarskiej władzy, zmieniono zasady wyznaczania gospodarza, zrezygnowano z międzynarodowego gremium nazywanego” grupą organizacyjną „, ale wartość imprezy, mierzona na wszelkie sposoby, rośnie z każdym golem. Gra toczy się o najwyższe stawki i fascynuje coraz szczersze grono sympatyków piłki” – czytamy we wstępie do „Francuskiej ruletki” (pełna nazwa to Francuska ruletka. Rosja 2018: Encyklopedia piłkarska FUJI (tom 56), której autorem jest Andrzej Gowarzewski. Wydawnictwo GIA wypuściło w maju 2019 roku pozycję, która z pewnością zaspokoi głód informacyjny każdego fana piłki nożnej.

Przeżyjmy to jeszcze raz

„Francuska ruletka”, jak na encyklopedię przystało, zawiera szczegółowe dane dotyczące rosyjskiego mundialu. Znajdziemy tam nie tylko rozkład grup, ale również informacje na temat każdego meczu, z wyszczególnieniem liczby bramek oraz ich strzelców. Dodatkową wartość stanowią wymienione składy oraz zdjęcia, przy których podpisy nie ograniczają się do suchej wzmianki o nazwisku piłkarza. Dużo z nich to osobne historie wzbogacone o krótkie, lecz treściwe ciekawostki.

Nie tylko Rosja

Dla tych, którzy śledzą piłkarskie zmagania na najwyższym poziomie od wielu lat, interesujące może okazać się przypomnienie poprzednich turniejów mistrzowskich. Na kartach „Francuskiej ruletki” możemy prześledzić historię mundiali począwszy od tego rozgrywanego w 1930 roku na boiskach w Urugwaju. Każde Mistrzostwa Świata wyłaniały kolejnych bohaterów, o których mówiło się jeszcze na długo po zakończeniu zmagań. Ich sylwetki znajdziemy na wstępie do informacji o turniejach.

L jak Lewandowski

Publikacja autorstwa Andrzeja Gowarzewskiego zawiera również uporządkowane alfebetycznie nazwiska piłkarzy, którzy występowali na mundialach. Znajdziemy tam współczesne postaci takie jak Kroos, Lloris czy Lewandowski, jak i bohaterów lat minionych typu Roberto Baggio, Didier Deschamps czy Alfredo di Steffano. Oprócz dat urodzenia uwzględniono także zajmowaną na boisku pozycję oraz turnieje, na których dany zawodnik występował. Nie zapomniano również o trenerach, sędziach i działaczach.

Księga rekordów

Każdy mundial to inna historia, a podczas turniejów byliśmy świadkami bicia kolejnych rekordów. „Francuska ruletka” uwzględnia część z nich, w tym te dotyczące liczby występów i najstarszych czy najmłodszych zawodników. Pojawiają się także wyczyny nietypowe, w tym te dotyczące gry braci bliźniaków. Tutaj spotkamy polski akcent w postaci Michała i Marcina Żewłakow. Dzięki lekturze przypomnimy sobie rekordy strzeleckie oraz statystyki najlepszych bramkarzy.

Zapowiedź kolejnych emocji

Na rosyjskim mundialu świat się nie kończy. Już w 2022 roku najlepsze drużyny globu powalczą o tytuł na mistrzostwach rozgrywanych w Katarze. Pamięta o tym zespół autorski, który pod przewodnictwem Andrzeja Gowarzewskiego pracował nad „Francuską ruletką”. Na końcu encyklopedii znajdziemy szczegóły dotyczące wyboru gospodarza następnego mundialu oraz informacje o utrudnieniach, jakie będą wiązały się z rozgrywkami w tym państwie.