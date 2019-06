Jerzy Zelnik rzuca aktorstwo. „Korzystać z łaski jakiegoś reżysera, to mi się nie chce”

Jerzy Zelnik to polski aktor filmowy i telewizyjny, a także reżyser teatralny i dyrektor artystyczny. Widzowie kojarzą go przede wszystkim z roli Ramzesa XIII w filmie „Faraon” Jerzego Kawalerowicza. Przez wiele lat był związany ze stołecznymi teatrami m.in.: Dramatycznym, Powszechnym, Ochoty czy Muzycznym Roma. Na ekranach kin pojawił się po raz pierwszy w komedii Leona Buczkowskiego „Smarkula” w 1963 roku. Zasłynął jako tytułowy prawnik Franciszek Murek w serialu „Doktor Murek”. Zagrał również postać Zygmunta Augusta w serialu „Królowa Bona”, za którą zdobył nagrodę zespołową I stopnia Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji za osiągnięcia aktorskie. Ostatni film, w którym mogliśmy oglądać Jerzego Zelnika to „Smoleńsk” w reżyserii Jerzego Krauzego.

Jak podaje „Super Express”, była to najprawdopodobniej ostatnia rola aktora. – Ja zagrałem tyle ról, co mi więc może zaimponować jeszcze w życiu, jeżeli chodzi o granie? Ja już pobyłem w filmach i serialach.Trzeba robić różne rzeczy w życiu, a nie być tylko aktorem, bo to by było potwornie nudne. Trzeba być świetnym mężem, ojcem, budować domy, zasadzić drzewo, podróżować, pisać scenariusze, poezje, reżyserować, to wtedy jest pełnia życia, a być aktorem i korzystać z łaski jakiegoś reżysera, to mi się nie chce – powiedział Zelnik. Aktor podkreślił jednak, że nie narzeka na brak zajęć, ponieważ co roku pisze nowy scenariusz związany z ważnymi rocznicami. – W rzyszłym roku może uda mi się uczcić 100. rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II. Jest co robić. Poza tym piszę scenariusze dla Teatru Telewizji i może przed śmiercią zrobię jeszcze film – stwierdził.