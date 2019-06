Vega o wątkach seksualnych w swoim filmie: Niech każdy polityk sam odpowie, czego najbardziej się boi

– Scenariusz na etapie produkcji został wykradziony. To nie jest domniemanie – to fakt. To, co mówi prezes Kaczyński, świadczy o tym, że albo mu ktoś ten scenariusz zreferował, albo sam go przeczytał - powiedział Patryk Vega w rozmowie z „Faktem”.

– Padła groźba nie wprost, że może mnie spotkać pozew, sprawa karna, za którą trafię do aresztu i po co mi to. Potem nacisk postępował, próbowano dotrzeć do innych ludzi blisko ze mną związanych. Miałem nawet po kilkanaście telefonów dziennie – przyznał reżyser w rozmowie z „Faktem”. Reżyser zdradził również, że w jego filmie pojawią się wątki seksualne. – W filmie są trzy wątki seksualne, a dokładniej dwa wątki homoseksualne i jeden heteroseksualny. Niech każdy z polityków sam odpowie na pytanie, czego najbardziej się boi – dodał. Patryk Vega nie chciał ujawnić, kto będzie ich bohaterem. Pytany o swoje poglądy polityczne reżyser stwierdził, że nie ma obecnie żadnego ugrupowania, z którym by się identyfikował. – Raczej głosuję przeciw komuś, a nie za kimś. Nie toleruję radykalizmu i uważam, że fanatyzm nie jest wskazany – wyjaśnił. W opinii Vegi Jarosław Kaczyński jest wybitnym strategiem, bo gdyby było inaczej, nie doszedłby tam, gdzie obecnie jest. „Polityka” Patryka Vegi Patryk Vega to reżyser, któremu rozgłos przyniosły takie filmy jak „Pitbull”, „Botoks”, „Kobiety mafii”, czy „Plagi Breslau”. Mamy dla fanów twórczości tego reżysera dobrą wiadomość. Na początku września do kin trafi nowy film Vegi pt. „Polityka”. – Jak dotąd starałem się być jak najdalej od polityki, bo wydawała mi się jedynym światem brudniejszym od show-biznesu. Ale nie ma dziś bardziej kontrowersyjnego tematu, który tak bardzo dzieliłby Polaków i potrafił skłócać całe rodziny. Dlatego w moim filmie chcę pokazać polityków takimi, jakimi naprawdę są – powiedział reżyser w rozmowie z dziennikarzami Onetu. Z doniesień Wirtualnej Polski wynika, że na ekranie zobaczymy Macieja Stuhra, Janusza Chabiora, który zagra Antoniego Macierewicza. W filmie mają się pojawić także Ewa Kasprzyk, Zbigniew Zamachowski, Antoni Królikowski oraz Tomasz Oświeciński. Z nagrań opublikowanych przez reżysera na Facebooku wiadomo, że Krystynę Pawłowicz zagra Iwona Bielska, Andrzej Grabowski wcieli się w rolę Jarosława Kaczyńskiego a Marcin Bosak zagra Mateusza Morawieckiego. Czytaj także:

Vega odpowiada Kaczyńskiemu i pokazuje aktora, który zagra rolę prezesa PiS