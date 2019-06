Roksana Węgiel: Każdy mój sukces zawdzięczam przede wszystkim Bogu

– Ludzie poznali mnie w internecie, jak miałam 12 lat. Minęły dwa lata, podczas których się po prostu zmieniłam. To przecież normalne, nie była to żadna zaplanowana metamorfoza. W ogóle jestem ostatnio chodzącą kontrowersją. Trochę mnie to śmieszy – mówiła piosenkarka o komentarzach na temat jej wyglądu. – Fani bardzo mnie wspierają. Owszem, czasem spotyka mnie też hejt, oczywiście anonimowy, ale ignoruję go. Spływa to mnie. Nikt nie ma śmiałości, żeby podejść i powiedzieć mi coś niemiłego prosto w twarz – dodała w rozmowie z Gazeta.pl.

Pytana o selfie z parą prezydencką, Roksana Węgiel powiedziała, że zdjęcie powstało niejako przypadkiem. – Z panem prezydentem byliśmy na jednym koncercie dla mieszkańców Puław. Ja śpiewałam, on miał spotkanie. Nasze garderoby były obok, więc podeszłam do pana prezydenta, chwilkę porozmawialiśmy, także z panią Agatą Dudą. Potem zrobiliśmy sobie zdjęcie, które wstawiłam na Instagram. Nie wiem, co w tym złego. W końcu to jest głowa państwa – wyjaśniła.

Młoda artystka przyznała, że od dziecka brała udział w konkursach muzycznych. – Konkursy, w których startuję od dziecka, dały mi obycie ze sceną. To nie jest tak, że po prostu stajesz przy mikrofonie i śpiewasz. Niektórych emocje potrafią sparaliżować, mnie na szczęście mobilizują i motywują. Nigdy nie zdarzyło mi się, że trema mnie sparaliżowała. Po Eurowizji zaczęłam koncertować regularnie. I to jest najcudowniejsze, co mogło mnie spotkać. Nawet kiedy przed występem jestem troszeczkę zmęczona, podczas spotkania z fanami to mija – powiedziała.

– Każdy mój sukces zawdzięczam przede wszystkim Bogu. Wierzę w Boga. Wierzę też, że nic nie dzieje się bez powodu. Jak coś się nie wydarzyło, jestem spokojna. Wiem, że może kiedyś, w przyszłości się wydarzy. Że Bóg ma dla mnie coś wyjątkowego – podkreśliła piosenkarka.