Nosowska szczerze o swoim trudnym dzieciństwie. „Boże spraw, żeby tata się nie upił”

Katarzyna Nosowska zamieściła w mediach społecznościowych serię filmików, w których zaprasza na swoją jesienną trasę koncertową pod hasłem Zmalowane wrota. Przynoszę, no, sprawowanie wzorowe, proszę bardzo. Jedziemy, jedziemy... O! Co to ma być? Matematyka – dobry, praca – technika – dobry, kultura fizyczna, to akurat zrozumiałe, dobry. Co to jest? Co to ma być? Tłumoku, matole. Chcesz wakacji? Gówno będziesz miała, nie wakacje! Co to ma być? – mówi wokalistka na nagraniu pokazując swoje świadectwo szkolne z czerwonym paskiem.

Kolejny filmik podpisany "Nie ważne ile masz teraz lat..." Nosowska zaczęła od słów: Panie Boże spraw, żeby tata się nie upił. W dalszej części nagrania pokazano kartki, na których wypisano konsekwencje tego, co może się stąć. W innym klipie artystka wyznała, dlaczego od dziecka boi się kaszleć.

„Swoiste spektakle będą okazją do tego, aby spotkać się z wymykającą się ramom piosenkarką. Nie będzie to typowy stand-up, one man show czy monodram. Również nie będzie to koncert ani kabaret. Po raz pierwszy w Polsce będziemy mieli okazję posłuchać, kiedy artystka będzie opowiadać o tym, co czuje, co ją dotyka, co na nią wpływa czy relacjach międzyludzkich. Ma być zabawnie, wzruszająco i emocjonalnie, ale, co najważniejsze, będzie mądrze” – napisano w zapowiedzi trasy koncertowej.

„Materialnie dobrobyt, a emocjonalnie bieda”

W wywiadzie, który kilka miesięcy temu Katarzyna Nosowska udzieliła magazynowi „Pani”, wokalistka przyznała, że jej ojciec był marynarzem, przez co rzadko go widywała. – Chciał, żeby wszystko było jak w zegarku. Materialnie dobrobyt, a emocjonalnie bieda. Dorastałam w czasach, kiedy lanie było preferowanym sposobem "komunikowania się" się z dzieckiem. Ja nie byłam dzieckiem bitym często, raczej na tyle rzadko, że pamiętam każdy pojedynczy raz, ale za to karano mnie inaczej np. długim milczeniem, jawną dezaprobatą – opowiadała.