Polski raper próbował popełnić samobójstwo podczas transmisji live na Instagramie

Psychotrop jest polskim raperem, znanym z tworzenia horrorcore’u i trapmetalu. Wcześniej używał innego pseudonimu – HST Djobeł. Zmienił go z powodu problemów prawnych. Był oskarżony o usiłowanie zabójstwa i trafił na trzy lata do więzienia. Po opuszczeniu zakładu karnego całkowicie zmienił swój wizerunek. Jego znakami rozpoznawczymi są czerwone włosy, kolorowe soczewki i liczne tatuaże.

Jak podaje „Super Express”, muzyk postanowił zorganizować relację live na Instagramie, podczas której próbował podciąć sobie żyły. Raper tłumaczył, że był ciekawy, co jest po drugiej stronie, a ponadto kierowała nim nienawiść do ludzi. Sprawą zainteresował się internauta, który śledził relację na żywo i znał adres, pod którym mieszka Psychotrop. Mężczyzna powiadomił służby ratunkowe. W mieszkaniu rapera pojawiła się policja i pogotowie, które przerwały próbę samobójczą. Raper zdaje się jednak nie traktować zdarzenia poważnie. „Były niezłe dymy. Kto był ten wie. To co kiedy powtórka?” – napisał na swoim profilu na Instagramie.