Nowy teledysk do piosenki Aviciiego. Pojawił się w nim zmarły artysta

Jak podaje CNN, artysta, który zyskał popularność na całym świecie, pozostawił po sobie zbiór „prawie gotowych utworów”. Przy ich dokończeniu, by być „jak najbliżej wizji” artysty, pracowali twórcy, z którymi Tim współpracował za życia. Wśród nich jest Chris Martin z grupy Coldplay, który stworzył z Aviciim piosenkę „Heaven”. Muzycy napisali i nagrali piosenkę już w 2014 roku, a szwedzki DJ dopracował jej ostateczną wersję dwa lata później. Premiera nastąpiła jednak dopiero w czerwcu 2019 roku, ponad rok po śmierci Aviciiego. Kilkanaście dni po wydaniu albumu, a dokładnie 24 czerwca, w serwisie YouTube pojawił się teledysk do utworu.

Za produkcję klipu do „Heaven” odpowiada Levan Tsikurishvili, wieloletni przyjaciel Aviciiego. „Tim i ja spędziliśmy 19 pięknych dni na Madagaskarze, zanim ten wystąpił po raz ostatni. Rozmawialiśmy o wszystkim, śmialiśmy się, graliśmy w monopoly, zwisaliśmy z lemurami i odkrywaliśmy wspólnie całą wyspę” – informuje Tsikurishvili we wstępie do teledysku. Dalej piosence zmarłego artysty i Chrisa Martina towarzyszą archiwalne materiały z udziałem Aviciiego przeplatane ujęciami z Madagaskaru wykonanymi już po jego śmierci.

Śmierć Aviciiego

Policja z Omanu wykluczyła udział osób trzecich w śmierci szwedzkiego muzyka znanego szerszej publiczności jako Avicii. DJ zmarł 20 kwietnia 2018 roku w wieku 28 lat. CNN powołując się na informacje funkcjonariusza omańskiej policji podało, że dwie sekcje zwłok nie wykazały niczego podejrzanego. Oznacza to, że policja wykluczyła możliwość popełnienia przestępstwa i udział osób trzecich w śmierci muzyka. Avicii w przeszłości cierpiał na ostre zapalenie trzustki, które częściowo spowodowane było jego stylem życia. W 2014 roku przeszedł operację usunięcia pęcherzyka żółciowego. Po operacji odwołał tournee, by odzyskać siły. Od 2016 roku przestał koncertować, ale dalej tworzył w studiu. Na ostatnich zdjęciach zrobionych muzykowi, do których dotarł portal TZM widać, jak DJ bawi się na jachcie w towarzystwie swoich znajomych.

Krewni artysty przyznali, że Avicii przed śmiercią zadawał sobie pytania o sens życia. „Nasz ukochany Tom był poszukiwaczem, a jego krucha artystyczna dusza poszukiwała odpowiedzi na egzystencjalne pytania. Był perfekcjonistą, który podróżował i ciężko pracował w tempie, które wywoływało ekstremalny stres” – napisano w oświadczeniu.

Krewni Aviciiego przyznali, że artysta po podjęciu decyzji o zawieszeniu koncertów, chciał znaleźć równowagę w życiu, by być szczęśliwym i zdolnym robienia tego, co kocha, czyli muzyki. „Zmagał się z myślami o sensie, życiu, szczęściu. Nie mógł już dłużej iść. Chciał odnaleźć pokój” – podkreśliła rodzina artysty. W oświadczeniu znalazło się stwierdzenie, że Avicii nie był stworzony do życia w wielkim świecie biznesu. „Był wrażliwym facetem, który kochał swoich fanów, ale unikał światła reflektorów” – podsumowano.