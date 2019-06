Nowa piosenka Whitney Houston. W pracę nad utworem zaangażował się Kygo

W lutym minęło siedem lat od niespodziewanej śmierci Whitney Houston. „I Will Always Love You”, „I Have Nothing”, „How Will I Know", czy „My Love Is Your Love" – to tylko niektóre hity wokalistki, które zyskały popularność na całym świecie. Nucą je nie tylko starsi odbiorcy, ale także przedstawiciele młodego pokolenia. Dla osób wręcz zafascynowanych głosem Whitney Houston, mamy dobrą wiadomość. W serwisie YouTube została opublikowana nowa piosenka artystki. Wydanie utworu skomentowali członkowie rodziny piosenkarki. – Chcemy przypomnieć ludziom, dlaczego pokochali Whitney – powiedziała Pat Houston.

Piosenka „Higher love” powstała przy udziale norweskiego producenta muzycznego Kygo. „Jestem niesamowicie zaszczycony, że mogłem pracować nad tym wyjątkowym wokalem, jednego z najbardziej legendarnych artystów wszech czasów! Mam nadzieję, że pokochacie to tak bardzo jak ja” – napisał na Instagramie. „Higher Love” to cover piosenki Steve’a Winwooda. Co ciekawe, Witney Houston kilkadziesiąt lat temu wykonała ten przebój podczas koncertu w Tokio. Jak wam się podoba ten utwór w odświeżonej wersji?