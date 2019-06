Fanka Pink urodziła w czasie koncertu. Wokalistka: Chciała rozpocząć imprezę

We wtorek 25 czerwca 2019 roku Pink zagrała koncert w Liverpoolu. Jednak tym razem to nie umiejętności wokalne piosenkarki przyciągnęły uwagę dziennikarzy, a to, co wydarzyło się prawie pod sceną. 32-letnia uczestniczka koncertu niespodziewanie zaczęła rodzić. Na miejsce zostali wezwani lekarze, którzy by udzielić pomocy potrzebującej, musieli przeciskać się przez tłum około 4600 osób.

– Kiedy do niej dotarliśmy, stało się jasne, że pacjentka zaczęła rodzić – powiedział doktor Matthews, którego słowa cytuje portal Hollywood Life. – Monitorowaliśmy jej stan i ustaliśmy, że będzie musiała urodzić dziecko na stadionie, ponieważ nie było wystarczająco dużo czasu, aby zabrać ją do szpitala – dodał. Kobieta została przetransportowana do pokoju, w którym jeżeli zachodzi taka potrzeba, udziela się pierwszej pomocy. Szczęśliwa mama urodziła zdrową córeczkę. Nazwała ją Dolly Pink.

Do zaistniałej sytuacji odniosła się Pink. „Dolly Pink chciała rozpocząć imprezę” – napisała na Instagramie. Piosenkarka w ten sposób nawiązała do tytułu jednego ze swoich przebojów „Get The Party Started”.

