Tess Holliday wyznała w wywiadzie, że jest osobą panseksualną. „Poczułam ulgę”

Panseksualizm to termin odnoszący się do oznaczenia jednej ze współczesnych tożsamości seksualnych, charakteryzującej się pociągiem do ludzi niezależnym od ich płci i tożsamości płciowej. Zaangażowanie psychoemocjonalne u osób określających się jako panseksualne jest skierowane do przedstawicieli dowolnych płci i tożsamości płciowych, w tym do osób niebinarnych czy agenderowych.

Holliday jest popularną modelką plus size. Kobieta prowadzi profil na Instagramie, który obserwuje już 1,9 mln użytkowników. W 2015 roku wyszła za mąż za Nicka Hollidaya, biznesmena, fotografa i artystę. Mają dwójkę dzieci.

W wywiadzie dla magazynu „Nylon” modelka przytoczyła historię, gdy kiedyś przy barze rozmawiała z pewnym mężczyzną, który zapytał ją, czy jest biseksualna. – Odpowiedziałam, że dziękuję za pytanie i, że bardziej przemawia do mnie panseksualizm niż biseksualizm – opowiedziała i dodała, że to pierwszy raz, kiedy powiedziała o tym komuś. – Wiele rzeczy w moim życiu teraz nabrało sensu. Wiele rzeczy, które czułam, ma teraz sens. Wiele relacji. Zdecydowanie poczułam ulgę. Mogę łączyć się teraz z ludźmi na bardziej intymnym poziomie, niż wcześniej, ponieważ nie muszę udawać kogoś, kim nie jestem – podkreśliła.

Holliday zapewniła przy tym, że nadal jest w pełni oddana swojemu mężowi Nickowi i chce trwać w monogamicznym związku.

