Szwecja. ASAP Rocky aresztowany. Co z jego występem na Open'er Festival 2019?

Wideo obrazujące pobicie udostępnił w sieci portal plotkarski TMZ. Widać na nim, jak młody mężczyzna jest przewracany na ziemię i okładany pięściami.

ASAP Rocky z kolei uparcie twierdzi, że jest niewinny. Na jego Instagramie znalazły się inne nagrania, na których widać, jak mężczyzna sam zaczepia ich i śledzi, mimo ostrzeżeń ochroniarza rapera. Słychać tam ponadto, że obca kobieta twierdzi, że wspomniany mężczyzna złapał ją wcześniej za pośladki.

W związku z wrzuconym do sieci filmikiem, raper został aresztowany. Policja bada sprawę i analizuje wszystkie dowody.

Raper ma wystąpić podczas Open'er Festival 2019. Portal Gala.pl zapytał organizatorów festiwalu, czy w związku z całym zajściem, nie zmienią się plany co do jego występu. — Jeśli nie ma żadnych oficjalnych komunikatów, to oznacza, że wszystko odbywa się zgodnie z planem — czytamy w oświadczeniu biura prasowego.

