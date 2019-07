Wpadka muzyka podczas występu w TVP. „Gdzie są podpięte kable?”

Szeroka publiczność usłyszała o DJ Gromee przy okazji konkursu Eurowizji w 2018 roku. Reprezentant Polski nie może jednak zaliczyć występu do udanych, ponieważ nie udało mu się zakwalifikować do ścisłego finału. Piosenka Light Me Up nie podbiła serc europejskiej publiczności i Polska zajęłą 14. miejsce (startowało 18 państw).

Tym razem Gromee zaliczył sporą wpadkę podczas występu w TVP. DJ Black Belt Greg zamieścił na swoim profilu na Instagramie screeny z występu muzyka, na którym widać, że nie gra on na żywo, ponieważ sprzęt, z którego korzysta, nie został podłączony. – Nie rozumiem, jak w publicznej telewizji może dochodzić do takich wtop. Dla mnie, jako doświadczonego dj’a, który m.in. miał zaszczyt wystąpić na gali rozdania Fryderyków, jest to ujma. DJ występujący na tak wielkim festiwalu, udający, że gra, to wielkie lol. Zapraszam na korepetycje z podpinania kabli – powiedział w rozmowie z Pudelkiem artysta.

Kim jest Gromee?

Gromee to polski DJ, producent muzyczny, remikser, autor tekstów i malarz, tworzący głównie muzykę klubową. Współpracuje ze studiami nagraniowymi na całym świecie. W jego solowym projekcie śpiewali m.in. Andreas Moe, Anderz Wrethov, Terry B, Sadiq Onifade (WurlD), May-Britt Scheffer, Mahan Moin, Tommy Gun, Ali Tennant i Jayden Feldes. Występował także z artystami, takimi jak: Steve Aoki, Deorro, Nervo, czy R3hab.

W 2013 roku otworzył własną wytwórnię fonograficzną Kingztown Music. W 2015 roku podpisał kontrakt z wytwórnią Sony Music. W 2015 roku wydał singiel „Follow You”, który znalazł się wśród 100. najchętniej granych w radiu utworów w Europie. W 2016 roku zaprezentował singiel „Fearless”. Utwór dotarł do 10. miejsca na liście AirPlay i uzyskał status platynowej płyty od ZPAV.

