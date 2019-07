Wzruszające chwile na koncercie Stevie'ego Wondera. Piosenkarz przejdzie operację

– Chcę, żebyście wiedzieli, że przyjechałem tu, żeby dawać miłość i podziękować za waszą miłość. Nie musicie słuchać żadnych plotek – powiedziałem wam, co się dzieje. Ze mną wszystko będzie dobrze – podkreślił.

Stevie Wonder odniósł się do artykułu „Detroit Free Press” z zeszłego tygodnia, w którym poinformowano, że piosenkarz „walczy z poważnym, ale możliwym do opanowania problemem zdrowotnym” . Wcześniej, pod koniec czerwca na YouTube pojawiło się wideo, w którym informowano, że Wonder cierpi na niewydolność nerek.

– Ma pewne problemy ze zdrowiem, ale nie chce z tego robić wielkiego wydarzenia – powiedziała w rozmowie z „Detroit Free Press” przyjaciel Wondera i muzyk Joan Belgrave. – Jest w świetnym nastroju. Nikt nie podejrzewałby w życiu, że coś mu dolega – dodała.

Pomimo zbliżającej się operacji, Wonder planuje ukończyć trasę koncertową. Ostatni występ zaplanowany jest na 9 lipca w Dublinie.

Stevie Wonder jest jednym z artystów z największą liczbą sprzedanych albumów w historii. Jego najbardziej znane utwory to:: „Isn’t She Lovely”, „I Wish”, „Sir Duke”, „Pastime Paradise”, „Send One Your Love”, „Happy Birthday”, „For Your Love”, „Part-Time Lover”, „Do I Do”, „I Just Called To Say I Love You” czy „Superstition”.

