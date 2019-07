Pink skrytykowana. Jej dzieci bawiły się przy pomniku pomordowanych Żydów

„Berlinie, kocham cię” – napisała Pink na Instagramie, dołączając zdjęcie ukazujące jej dzieci biegające przy betonowych blokach. Okazuje się, ze jest to Pomnik Pomordowanych Żydów Europy, który odsłonięto w 2005 roku. Część internautów w komentarzach stwierdziła, że artystka powinna uczyć swoje dzieci „szacunku dla miejsca”. „To miejsce pamięci a nie plac zabaw” – napisał ktoś inny.

Co na to autor pomnika?

Nie zabrakło jednak głosów w obronie Pink. „Jestem Żydówką, moi krewni zginęli w obozach, a przyjaciele w atakach na synagogi. W tym zdjęciu nie ma nic złego. Te dzieci uczą się swojej własnej historii. Sprawia mi radość to, że one cieszą się życiem” – brzmi jeden z komentarzy. Inny z internautów zauważył, że w sprawie dzieci bawiących się przy tym miejscu pamięci w przeszłości wypowiedział się jego architekt. „Peter Eisenman powiedział, że to dobre i nie kontrastuje z tym miejscem. Dzieci robią dziecięce rzeczy i cieszą się swoim dzieciństwem” – stwierdził internauta.

Opinię Eisenmana przypomniało także BBC, które dwa lata temu przeprowadziło wywiad z architektem. Artysta podkreślał wówczas, że pomnik składający się z 2711 betonowych bloków powinien być traktowany inaczej niż pozostałe miejsca pamięci. – Moją ideą było umożliwienie jak największej liczbie ludzi z różnych pokoleń tego, by radzili sobie na swój własny sposób z przebywaniem w tym miejscu. Jeśli chcą tutaj wariować, to myślę, że jest to w porządku. To nie jest poświęcona ziemia – wyjaśnił.

Do zarzutów odniosła się też sama zainteresowana. Pink w opisie do zdjęcia zaznaczyła że jej dzieci są Żydami, tak samo jak ona oraz cała jej rodzina ze strony matki. „Człowiek, który to zaprojektował wierzył, że dzieci będą dziećmi, a dla mnie jest to celebracja życia po śmierci. Proszę, zachowajcie waszą nienawiść oraz sądy dla samych siebie” – napisała piosenkarka.

Czytaj także:

Rihanna oskarżona o „przywłaszczenie kulturowe”. Chodzi o sesję zdjęciową