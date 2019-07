Nie żyje raper Raca. Inny muzyk napisał o „myślach samobójczych”

„Z wielką przykrością muszę was poinformować, że Raca nie żyje. Spoczywaj w pokoju” – napisał na Facebooku Galik. Ze zdjęcia, które opublikował wynika, że Rafał Szulc zmarł 17 lipca. Jak podaje branżowy serwis glamrap.pl, Raca pochodził ze Szczecina, a ostatnio mieszkał w Olecku. Współpracował m.in. z Fokusem, Bonsonem czy PMM. Dwa lata temu zapowiedział powstanie nowej płyty, której nie zdążył już wydać.

Chociaż nie podano oficjalnej przyczyny śmierci Szulca, to wpis innego rapera może wskazywać na to, że 33-latek odebrał sobie życie. „Zdjęcia na Instagramie wyglądają ładnie. Wszystko jest w jak najlepszym porządku,wszyscy są piękni, młodzi, bogaci. Prawda jest zupełnie inna – samotni,szukający wrażeń w twardych narkotykach i przygodnym seksie przedstawiciele naszego arcypięknego kraju tworzą etos człowieka Zorro – to znaczy człowieka,który pod maską ukrywa swoje najgorsze demony.Mam myśli samobójcze,większość artystów ma. Czasem jest lepiej,czasem gorzej. Nie bójcie się otwarcie powiedzieć o tym co was trapi i co wam leży na sercu. Zróbcie to za nim Będzie zbyt późno" – napisał Bambo The Smuggler oznaczając przy tym profil zmarłego artysty.