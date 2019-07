Wpadka amerykańskiego portalu. „Polański zamordowany przez sektę Mansona”

Na łamach amerykańskiego portalu Cosmopolitan ukazał się artykuł dotyczący sprzedaży domu, który pojawił się w wielu filmach m.in. „Amityville Horror” czy „American Horror Story”. Nieruchomość próbowano już bezskutecznie sprzedać w 1998 roku. Kolejna próba jest zapewne związana z premierą filmu Quentina Tarantino „Pewnego razu...w Hollywood”, który porusza wątek śmierci Sharon Tate. Nieruchomość została wyceniona na 1,98 miliona.

Warto podkreślić, że jest to dom, w którym ponad 50 lat temu doszło do brutalnego morderstwa. Członkowie sekty Charlesa Mansona zabili Leno LaBianca, właściciela sieci supermarketów oraz jego żonę Reosemary. Autorka publikacji podkreśliła, że do zbrodni doszło w 1969 roku, zaledwie dzień po zabójstwie Sharon Tate i Romana Polańskiego.

Dziennikarka Starr Bowenbank zaliczyła tym samym sporą wpadkę. Roman Polański nadal żyje i kręci filmy. W jego willi faktycznie doszło jednak do morderstwa. Członkowie rodziiny Charlesa Mansona zabili żonę artysty - Sharon Tate - oraz Wojciecha Frykowskiego, Stevena Parenta, Abigail Folger oraz Jaya Sebringa. Po uwagach internautów artykuł został poprawiony.

