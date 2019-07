Kulisy rozwodu Maryli Rodowicz. Syn będzie płacił artystce „alimenty”

O tym, że Maryla Rodowicz rozstanie się ze swoim mężem spekulowano już od dawna. Para od 2016 roku jest w separacji. Media donosiły o kłótniach małżonków o podział majątku. Jak podaje „Super Express”, Andrzej Dużyński postanowił pozostawić artystce willę w Konstancinie, która jest warta około 10 mln złotych, a także auto marki range rover, drogocenną biżuterię oraz liczne dzieła sztuki. Dodatkowo Maryla otrzyma połowę małżeńskich oszczędności i inwestycji. Są one wyceniane na prawie pięć milionów złotych. – Ja lubię nagrywać z rozmachem, z kwartetem smyczkowym, z wybitnymi muzykami. Wszystko to składa się na bardzo wysokie koszty, bo około 200 tysięcy złotych! Potrzebuję więc sponsora – mówiła jakiś czas temu wokalistka.

Ponadto, mężczyzna ma przeznaczać 20 tysięcy złotych miesięcznie na utrzymanie piosenkarki. Środki te będą przeznaczone m.in. na kierowcę, ogrodnika czy gosposię. Były mąż artystki zawarł także umowę ze swoim synem, w myśl której w przypadku, gdyby nie był w stanie, to on będzie płacił Maryli Rodowicz alimenty i to on odziedziczy dom w Konstancinie. Andrzej Dużyński zrezygnował również z podziału działki na Mazurach oraz mieszkań w Krakowie, gdzie obecnie mieszkają dzieci Maryli Rodowicz.