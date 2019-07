Pamiętacie zespół Tatu? Tak wyglądają dziś Lena Katina i Julia Wołkowa

Duet zadebiutował w 2000 roku singlem „Ja soszła s uma”, który szybko stał się przebojem w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Później pojawiły się też piosenki takie jak „Nas nie dogoniat” i „30 minut”. Duet wydał debiutancki album „200 po wstriecznoj” w 2001 roku, a jego sprzedaż wynosi około 2,5 mln egzemplarzy (najlepiej sprzedająca się płyta na rosyskim rynku muzycznym). W 2003 roku podczas 48. Konkursu Piosenki Eurowizji w Rydze Tatu zajął trzecie miejsce. Niemal wszystkie piosenki zostały nagrane także w angielskich wersjach językowych, dzięki czemu grupa dotarła do pierwszego miejsca list przebojów w ponad 20 krajach i sprzedała około 6 mln egzemplarzy płyty „200 km/h in the Wrong Lane” .

W 2009 roku grupa zawiesiła działalność, a Lena Katina i Julia Wołkowa skupiły się na solowych karierach. Dwa lata później poinformowano o zawieszeniu działalności grupy. W grudniu 2012 roku wokalistki wystąpiły wspólnie w programie „The Voice of Romania” , a dwa lata później podczas ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014 roku w Soczi zaśpiewały „Nas nie dogoniat” .

W sumie duet nagrał sześć albumów studyjnych – trzy anglo– i trzy rosyjskojęzyczne, a także sprzedał ponad 25 milionów nagrań.