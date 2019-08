Jasmine Sanders wyróżniona przez magazyn „Sports Illustrated”. Zobaczcie zdjęcia pięknej modelki

Jasmine Sanders pojawiła się już wcześniej na okładkach magazynu o modzie takich jak „Vogue” i „CR Fashion Book” , a teraz do jej osiągnięć zalicza się także tytuł „Rookie of The Year” magazynu „Sports Illustrated” .

Każdego roku tytuł ten przyznawany jest na podstawie głosów oddanych przez czytelników, redaktorów a także historii danej osoby, jako ambasadora „Sports Illustrated” . Wcześniej ten sam tytuł przyznano m.in. Chrissy Teigen (2010), Kate Upton (2011) czy Barbarze Palvin (2016).