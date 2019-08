18-letni Polak zachwyca w amerykańskim show. Pochwalił go sam Simon Cowell

Marcin Patrzałek wygrał program „Must Be The Music” . Później wziął udział we włoskim programie „Tu Si Que Vales” , w którym również zajął pierwsze miejsce. Teraz część jury wróży mu już kolejną wygraną - tym razem w amerykańskim „Mam Talent” .

18-latek podczas castingu wykonał na gitarze V symfonię Beethovena i utwór „Toxicity” z repertuaru System of a Down. Po tym, jak skończył grać, zarówno publiczność jak i jury, zapewniło mu owacje na stojąco. Sam Simon Cowell stwierdził, że Polak „zademonstrował, po co stworzono ten instrument” . „To było wspaniałe” - zachwycał się.

Teraz możemy już oglądać kolejny występ Polaka w programie. Oczywiście znów zachwycił wszystkich, a Julianne Hough stwierdziła, że 18-latek może wygrać ten program.

Marcin Patrzałek urodził się w 2001 roku i pochodzi z Kielc. Zadebiutował w telewizji już jako 14-latek. Teraz przyjęty został do Berklee College w Bostonie.