A$AP Rocky wyszedł z aresztu w Szwecji. Trump: Wracaj do domu jak najszybciej

„A$AP Rocky wypuszczony z aresztu i w drodze ze Szwecji do Stanów Zjednoczonych. To był trudny tydzień, wracaj do domu jak najszybciej” – na pisał na Twitterze prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

W piątek 2 sierpnia sąd w Sztokholmie wydał decyzję, iż raper oraz dwa jego koledzy, którzy oskarżeni są w tej samej sprawie, mogą poza aresztem oczekiwać na ogłoszenie werdyktu w ich sprawie. To zapowiedziano wstępnie na 14 sierpnia. Nie wiadomo, czy szwedzki sąd pozwolił wrócić całej trójce do Stanów Zjednoczonych.

A$AP Rocky zatrzymany za napaść

A$AP Rocky został aresztowany w Sztokholmie pod zarzutem napaści tuż przed jego planowanym występem na Open'er Festival 2019. Ostatecznie w Polsce zastąpił go Brytyjczyk Stormzy, a amerykański raper wylądował w areszcie. Na nagraniach z bójki, które trafiły do mediów społecznościowych, widać, jak brutalnie popchnięty przez muzyka mężczyzna upada na ulicę. Obrońcy Rocky'ego przekonują, że było to działanie w samoobronie.

Trump interweniuje

Aresztowanie rapera wywołało reakcje licznych gwiazd, a głos w jego obronie zabrali m.in. Sean „Diddy” Combs, Justin Bieber, Jada Pinkett Smith, Nicki Minaj i Post Malone. Okazuje się, że los A$AP Rocky'ego nie jest obojętny także Kim Kardashian West i jej mężowi Kanye Westowi. Wpływowa para interweniowała w tej sprawie u samego prezydenta Stanów Zjednoczonych, o czym poinformował na Twitterzesam Donald Trump. „Zadzwonię do utalentowanego premiera Szwecji, żeby dowiedzieć się, co możemy zrobić, by pomóc A$AP Rocky'emu. Tak wiele osób chciałoby, żeby sprawa została szybko rozwiązana” – przekazał prezydent USA na Twitterze.