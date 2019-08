Anja Rubik w odważnej sesji. Pozowała nago wśród plastikowych butelek

Swego czasu głośno było o sexed.pl, czyli kampanii zainaugurowanej przez Anję Rubik i dotyczącej edukacji seksualnej. Na tym nie koniec działalności modelki, która od lat pracuje na swoją rozpoznawalność za granicami naszego kraju. 36-latka wystąpiła w sesji dla organizacji Parley for the Oceans, która od kilku lat zwraca uwagę na konieczność walki z zanieczyszczeniem oceanów, współpracując przy tym z topowymi markami odzieżowymi.

Odważna sesja

Rubik o swoich planach mówiła już w marcowym wywiadzie dla tygodnika „Wprost”. – Jeżeli chodzi o zanieczyszczenie oceanów, to nurkuję od 15. roku życia, czyli już 20 lat, i widzę zmiany, które zachodzą. Coraz mniej jest życia pod wodą, rafy koralowe obumierają. Są totalnie bez koloru, po prostu martwe. Niedawno byłam na Malediwach, spotkałam się tam z przedstawicielami Parley [organizacji, która walczy o ograniczenie ilości plastiku, który trafia do wód oceanicznych – red.] i planowaliśmy wspólne działania – powiedziała w rozmowie z Adamem Cissowskim. Zaznaczyła wówczas, że jest łączniczką organizacji ze światem mody.

Na instagramowym koncie modelki pojawiły się efekty współpracy z organizacją. Rubik wystąpiła w odważnej sesji, pozując się nad brzegiem oceanu. Naga 36-latka na kilku zdjęciach trzyma foliowe torby, a na innej fotografii ma nimi spętane ręce. Rubk pozowała także wśród plastikowych butelek, leżąc na piasku. „100 tys. morskich stworzeń ginie co roku na skutek splątania w tworzywa sztuczne i to są tylko te znalezione ” – napisała pod jednym z postów. „Według The Wall Street Journal tylko Stany Zjednoczone zużywają 100 miliardów plastikowych toreb na zakupy rocznie, a tylko 1% z nich podlega recyklingowi! Reszta kończy na wysypiskach śmieci i w oceanach. Na całym świecie zużywa się 500 miliardów do biliona plastikowych toreb. To wychodzi ponad milion na minutę. 80% zanieczyszczeń plastiku oceanicznego dostaje się do oceanu z lądu” – dodała.

